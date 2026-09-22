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De los Andes al ‘tsunami himalayo’

“Una efectiva gestión del riesgo quizás no pueda detener una avalancha ni pronosticar un sismo, pero sí podría decirnos dónde y cómo construir, cuánto tiempo tendremos para ponernos a salvo”.

    Fernando Bravo Alarcón
    Por

    Sociólogo de la PUCP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un hombre observa los restos de unas casas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas ocurridas en Devighat, en el distrito de Nuwakot (Nepal), el 8 de setiembre del 2026. Foto: PEDRO PARDO / AFP
    Un hombre observa los restos de unas casas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas ocurridas en Devighat, en el distrito de Nuwakot (Nepal), el 8 de setiembre del 2026. Foto: PEDRO PARDO / AFP
    / PEDRO PARDO

    Las monstruosas riadas que se abatieron sobre poblaciones al norte de Nepal, en la frontera con China, que dejaron más de 5.700 desaparecidos y al menos 1.451 fallecidos según los reportes, acaso constituyan el desastre más mortífero de aquellos que, recientemente, han afligido a numerosas regiones del mundo: devastadores sismos, portentosos incendios, sofocantes olas de calor, y ahora un fenómeno El Niño en ciernes, todos ellos sugieren que se estaría ante una inédita ola de amenazas naturales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.