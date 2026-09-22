De los Andes al ‘tsunami himalayo’

Las monstruosas riadas que se abatieron sobre poblaciones al norte de Nepal, en la frontera con China, que dejaron más de 5.700 desaparecidos y al menos 1.451 fallecidos según los reportes, acaso constituyan el desastre más mortífero de aquellos que, recientemente, han afligido a numerosas regiones del mundo: devastadores sismos, portentosos incendios, sofocantes olas de calor, y ahora un fenómeno El Niño en ciernes, todos ellos sugieren que se estaría ante una inédita ola de amenazas naturales.

Al margen de la espectacularidad mediática de estos fenómenos, los mismos constituyen oportunidades críticas que nos entregan lecciones de aprendizaje a fin de minimizar el riesgo en un país como el Perú, donde las vulnerabilidades se respiran a flor de piel. Pero también permiten establecer comparaciones derivadas de las geodinámicas propias de los sistemas de alta montaña, como son el Himalaya y los Andes. Parte de la secuencia aniquiladora exhibida por este “tsunami himalayo” (colapso de una masa glaciar que se abate sobre una laguna, esta se desborda y lanza una descomunal mole viscosa corriente abajo, arrasando centros poblados), ha traído a la memoria lo acontecido en mayo de 1970 en el Callejón de Huaylas, concretamente en Yungay, la denominada “ciudad mártir”.

Lo común de ambos desastres se concentra en la inestabilidad glaciar, la cual, sea por un sismo o por el calentamiento global, desencadena procesos aluviónicos que terminan impactando en poblaciones e infraestructura crítica. Además, esta catástrofe en Nepal pone la alerta tanto en las agonizantes cumbres andinas como en los cada vez más numerosos y sobrecargados cuerpos de agua que se multiplican a sus pies. Como lo informó El Comercio, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) del 2024, se han registrado 528 lagunas altoandinas con riesgo de colapso y rebosamiento. Entre ellas figura Palcacocha, ubicada a unos 23 kilómetros de Huaraz, la cual ya tiene el antecedente de haberse desbordado en 1941 sobre esta ciudad con el lamentable número de 1.800 víctimas.

Diríase que basta destacar lo acontecido en Huaraz, Yungay y también Ranrahirca (golpeada por los aluviones de 1962 y 1970) para notar cierto paralelo con el reciente colapso glaciar en Nepal, pero también para que resurjan las preguntas sobre lo que no estamos haciendo frente a estos riesgos. Para no redundar en ello, solo diremos que Nepal nos obliga a afinar los criterios que aplicamos en nuestra inmemorial convivencia con los Andes, por lo que mínimamente deberíamos: chequear lagunas, glaciares, caudales, quebradas, morrenas, precipitaciones; reforzar e invertir en los sistemas de monitoreo, al menos en los puntos críticos que ya son conocidos; ordenar el territorio, pues continuamos con su ocupación desordenada e informal donde, por ejemplo, las viviendas asentadas en la ruta de un huayco ya son una imagen clásica de nuestra vulnerabilidad; empoderar a las instituciones especializadas en desastres como a las áreas encargadas de la gestión del riesgo en todos los niveles de gobierno. Esto último incluye a las entidades de corte científico, como el Inaigem.

Tampoco hay que perder de vista un dato de la realidad sobre el que no hay tanta conciencia: que nuestro territorio no es para nada estático ni pétreo; por el contrario, es dinámico, contrastante y complejo, más todavía por su interacción con los variados microclimas que lo rodean. El problema es que, teniendo un territorio cambiante, lo que no cambia es la forma en que lo observamos y ocupamos.

Una efectiva gestión del riesgo quizás no pueda detener una avalancha ni pronosticar un sismo, pero sí podría decirnos dónde y cómo construir, cuánto tiempo tendremos para ponernos a salvo, cómo identificar los peligros potenciales y cómo salvaguardar la infraestructura crítica. El desastre en Nepal nos recuerda que el riesgo no es algo lejano, pues está a la vuelta de cualquiera de nuestras esquinas.