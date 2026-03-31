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Debate por el voto o por el odio

“¿Qué fuerzas limpias u oscuras pueden más?: las ideas y propuestas o los insultos y las difamaciones. En eso estamos hace dos siglos”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    "Qué hacemos con los fines supremos de los debates presidenciales si los propios protagonistas son los primeros en romper las reglas pactadas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Qué hacemos con los fines supremos de los debates presidenciales si los propios protagonistas son los primeros en romper las reglas pactadas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una vez más, el canibalismo político está de regreso en los debates presidenciales de primera vuelta electoral, y seguramente lo estará en los de segunda vuelta y volverá a instalarse, amenazante y reinante, entre los nuevos poderes gubernamental, legislativo y judicial, con toda su mecánica y estrategia autodestructiva.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.