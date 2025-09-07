Deben renunciar

Más tarde, en la noche de ese mismo viernes, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, negó que hubiera filtraciones de los planes operativos. Sostuvo que tales planes no están digitalizados. Siguen escribiéndose “en físico”.

Según Zanabria, lo que habría publicado un grupo de hackers sería solo información administrativa. Se entiende: “solo” datos de puestos y cargos, de cambios de posiciones y direcciones de los agentes.

El general Zanabria no aclaró qué tipo de información administrativa ha sido expuesta. Aunque fuera solo de aspectos administrativos, la filtración sería gravísima.

En cualquier país civilizado del mundo, tal filtración, como la que reconoce Zanabria, habría cobrado varios puestos. Tendrían que haber renunciado el ministro del Interior, el comandante general de la PNP y el jefe de la Dirección de Inteligencia.

En el Reino Unido, un ministro presentó su renuncia por haber llegado un minuto tarde a una sesión del Parlamento. Estamos a años luz de ese grado de responsabilidad.

El problema es que la irresponsabilidad política nos expone ante la delincuencia. Una de las filtraciones habla del seguimiento que se hizo al semanario “Hildebrandt en sus Trece”. Fue a raíz de una entrevista en la que se alertaba de “topos” en la policía que avisaban a ‘El Monstruo’ de los operativos para capturarlo.

En lugar de pedir información sobre los “topos”, la Dirin se habría puesto a hacer seguimiento a periodistas. Esto sería encubridor y cómplice con la delincuencia.

El general Zanabria debería haber dado cuenta de la supuesta esterilidad de las filtraciones. ¿No sirven para nada? ¿No hay un dato que pueda ser de utilidad a los delincuentes?

Las filtraciones incluirían los nombres de agentes de contrainteligencia, planes operativos en el Vraem y los de la seguridad presidencial.

También se menciona a Marco Sifuentes (de “La Encerrona”). Ya antes el periodista fue mencionado por Juan José Santiváñez, cuando era ministro del Interior, en un audio de WhatsApp con el capitán Junior Izquierdo. Quería “controlarlo”.

Las ventajas que se le da a la delincuencia son innumerables y gravísimas. No tenemos respuesta de los altos mandos y menos del Ejecutivo.

Sufrimos una masacre. Los responsables dicen: “No pasa nada, aquí todo está bien”. No es admisible. Deben hacerse responsables, y renunciar.