En el Semáforo de este lunes 3 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero: los partidos políticos vienen recibiendo el decálogo que niñas, niños y adolescentes han preparado con propuestas para las futuras autoridades, una iniciativa que forma parte de la campaña ¡Vota por Mí!, que El Comercio y Unicef impulsan. Segundo tema: el inmueble donde estaba el hotel Comercio, en el jirón Áncash, será restaurado por Prolima. La recuperación forma parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029. Por último: solo 19 de los 42 distritos de Lima Metropolitana han invertido en proyectos de seguridad durante este año, como evidenció un informe de este Diario.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 DECÁLOGO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LLEGA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Como parte de la campaña ¡Vota por Mí!, impulsada por El Comercio y Unicef, los partidos políticos vienen recibiendo el decálogo que niñas, niños y adolescentes han preparado con propuestas para las futuras autoridades, a propósito de las elecciones generales del 2026. Los pedidos van desde cuidar su salud física y mental hasta vivir protegidos del crimen y la inseguridad o ser escuchados. Hasta el momento, ocho agrupaciones políticas han recibido el documento.

🟢 LA RESTAURACIÓN DEL HOTEL COMERCIO

El inmueble donde estaba el hotel Comercio, construido en 1848, será restaurado y puesto en valor. La recuperación del espacio, ubicado en el jirón Áncash, forma parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029. El Estado Peruano ya entregó el inmueble a Prolima para su recuperación integral. El proyecto cambiará el uso del inmueble de comercial a cultural. Ahí estará el Centro de Investigación y Exposición del Patrimonio Arqueológico del Centro Histórico de Lima.

🔴 MENOS DE LA MITAD DE ALCALDÍAS DE LIMA TIENEN PROYECTOS DE SEGURIDAD

En Lima Metropolitana, solo 19 de los 42 distritos han invertido en proyectos de seguridad durante este año, como evidenció un informe de El Comercio. Esta situación se da pese a que la lucha contra la delincuencia debería estar entre las principales prioridades de los municipios ante la ola criminal en la capital. Incluso hay distritos como Comas, Independencia o Carabayllo, muy afectados por la delincuencia organizada, que no registran partidas presupuestales en el rubro.