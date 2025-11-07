El Perú tiene el potencial para convertirse en un centro logístico e industrial del Pacífico sudamericano. Recuperar el liderazgo que alguna vez tuvimos en la región exige superar las debilidades históricas derivadas de conflictos pasados, falta de visión estratégica e instituciones frágiles. Hoy, el nuevo contexto internacional ofrece una oportunidad para retomar ese protagonismo.

Nuestra misión ahora debe pasar por fortalecer las capacidades estratégicas del país con unas Fuerzas Armadas modernas y autosuficientes que impulsen el desarrollo nacional. La industria de la defensa es una necesidad estratégica que refuerza la soberanía y dinamiza la economía mediante empleo especializado, innovación y valor agregado.

En muchos países en desarrollo, la defensa depende de tecnología importada, lo que genera altos costos y vulnerabilidad ante crisis o embargos. El Perú enfrenta hoy esa realidad: nuestro equipamiento militar de origen ruso carece de repuestos y mantenimiento por restricciones internacionales, evidenciando los riesgos de depender del exterior para nuestra seguridad. Vivimos, además, un momento de gran reconfiguración geopolítica. El mundo enfrenta tensiones crecientes en distintos continentes, y eso ha impulsado una política de rearme global que no se veía en décadas.

Conscientes de esta realidad, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha acompañado y apoyado decididamente los esfuerzos del Estado para desarrollar una industria de defensa nacional sólida y sostenible. La SNI apoya activamente a la Marina de Guerra del Perú en la construcción de nuevos buques de guerra y participa en la creación de la Mesa de la Industria Naval del MEF. La SNI creó el Comité Especial de la Industria de la Defensa, que está integrado por empresas nacionales y extranjeras comprometidas con una mirada compartida: construir en el Perú un ecosistema industrial de defensa competitivo, innovador y sostenible.

El camino no será corto y requerirá años de trabajo, coordinación y una política de Estado que trascienda los gobiernos. Esa es la ruta que el Perú debe seguir: desarrollar una industria capaz de generar miles de empleos, impulsar la investigación científica y promover exportaciones tecnológicas. Nuestro país posee el talento, los recursos y la posición geoestratégica necesarios para lograrlo. Contamos con ingenieros, técnicos, universidades, astilleros, talleres aeronáuticos y plantas de ensamblaje con potencial para dar el salto hacia una mayor competitividad. Solo se requiere una decisión firme para convertir la industria de defensa en una verdadera política de Estado, que trascienda los ciclos políticos y se consolide como pilar de nuestra soberanía y desarrollo nacional.