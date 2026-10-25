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Del anuncio a la obra: el verdadero examen del gobierno

Con las facultades en la mano, el gobierno anunció un paquete de estímulo de S/18.000 millones para enfrentar El Niño. El reto será la implementación.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Luego de la aprobación del pedido de facultades, el gobierno de Keiko Fujimori abrirá un nuevo capítulo, más difícil que el anterior. Ahora el Ejecutivo debe empezar a presentar en blanco y negro las normas que servirán de herramienta para la lucha contra la criminalidad y la prevención del fenómeno de El Niño. Además, tendrá que velar por su correcta implementación y medir su eficacia en el menor tiempo posible, porque estamos en un país donde la ansiedad está al tope y el agua ya llegó hasta las rodillas, como en Chulucanas esta semana.

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