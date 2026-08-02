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Del diagnóstico a la transformación pendiente

“El Perú ya hizo el diagnóstico. La tarea del nuevo gobierno no es multiplicar programas ni administrar lo existente. Es transformar el sistema”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La oferta debe dialogar con sus potencialidades productivas, sociales y culturales y convertirse en motor del desarrollo territorial". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La oferta debe dialogar con sus potencialidades productivas, sociales y culturales y convertirse en motor del desarrollo territorial". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El mensaje presidencial tuvo un mérito que debe reconocerse: planteó una mirada del desarrollo basada en las distintas etapas de la vida. Sin embargo, esta visión debe trascender la articulación de programas sociales. El desafío es construir una política de desarrollo del capital humano que permita a cada peruano desplegar su potencial desde la gestación hasta el aprendizaje permanente, con la educación como eje articulador.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.