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Del gas no llega nada

“Vero [Mendoza] promete [al Cusco] lo que no se cumple ni puede cumplir. Lo hizo con los sentenciados por violencia familiar, y [ahora] lo hace con el gas que debe llegar al sur”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Flavio Choquenaira
    Por

    Economista y vocero de Saca tu Cuenta

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero Mendoza, que quiere convertir al sur en su plataforma, prefiere dorarles la píldora a los cusqueños con un megaproyecto muerto, antes que empujar cualquiera de las dos opciones viables". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Pero Mendoza, que quiere convertir al sur en su plataforma, prefiere dorarles la píldora a los cusqueños con un megaproyecto muerto, antes que empujar cualquiera de las dos opciones viables". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La alianza Venceremos sacó 0,841% en las elecciones presidenciales de abril y perderá su inscripción en enero del 2027. Las regionales son el 4 de octubre: es la última elección que puede correr inscrita. Esa es la ventana. Por eso sembró fórmulas en varias regiones del país y puso a su figura más conocida, Verónika Mendoza, a disputar el Gobierno Regional de Cusco. No es un repliegue a la política local: es una plataforma subnacional para volver a lo nacional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.