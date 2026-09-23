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Delcy Rodríguez en la ONU

“La derecha peruana, siempre tan cortoplacista, ¿está pensando en cómo las acciones de la administración Trump en Venezuela repercutirán políticamente en los próximos años?“.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El último lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. FOTO: EFE
    El último lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. FOTO: EFE

    Delcy Rodríguez llega a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York mientras su exjefe, Nicolás Maduro, permanece en prisión en esa misma ciudad. Meses atrás denunciaba su captura; hoy se reúne abiertamente con Donald Trump, quien la reconoce como presidenta interina de Venezuela. Las promesas de una Venezuela libre y del retorno de María Corina Machado y de la oposición pueden terminar supeditadas al reposicionamiento de una dirigente chavista que durante años ocupó posiciones centrales dentro del régimen.

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