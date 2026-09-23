Delcy Rodríguez en la ONU

Delcy Rodríguez llega a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York mientras su exjefe, Nicolás Maduro, permanece en prisión en esa misma ciudad. Meses atrás denunciaba su captura; hoy se reúne abiertamente con Donald Trump, quien la reconoce como presidenta interina de Venezuela. Las promesas de una Venezuela libre y del retorno de María Corina Machado y de la oposición pueden terminar supeditadas al reposicionamiento de una dirigente chavista que durante años ocupó posiciones centrales dentro del régimen.

A Donald Trump, aparentemente, la democracia y la libertad de los venezolanos no le interesan. Le interesa que los precios del petróleo en Estados Unidos bajen y que ello contribuya a mejorar su popularidad. El acuerdo alcanzado con Delcy Rodríguez y el ‘bolichico’ Alejandro Betancourt no le otorga esa victoria inmediatamente: el petróleo venezolano es difícil y costoso de extraer. Sin embargo, Trump buscará facilitar que empresas petroleras americanas exploten los yacimientos de mayor potencial del país durante muchos años por venir.

Es demoledor ver a Delcy Rodríguez pronunciarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas después de haber formado parte central de un régimen denunciado durante años por graves violaciones de derechos humanos. ¿El Perú realizará algún acto de protesta? ¿Se retirará de la sala? Lo dudo. Si bien tanto dictadores como demócratas pueden intervenir en la Asamblea General, el caso venezolano nos toca especialmente de cerca a peruanos y latinoamericanos. En nombre de la diplomacia, ¿se hará caso omiso de su presencia? Contradictoriamente, hasta el 2022, Venezuela formaba parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿Qué piensa ahora la derecha regional que durante años habló de la amenaza chavista? ¿Su admiración por Trump puede más que las críticas que antes dirigía al chavismo? ¿Pueden más su proteccionismo, su matonería y su política migratoria terrorífica?

Mi preocupación no pasa únicamente por una cuestión de principios. La derecha peruana, siempre tan cortoplacista, ¿está pensando en cómo las acciones de la administración Trump en Venezuela repercutirán políticamente en los próximos años? Hoy muchos celebran la oleada derechista en la región. ¿Pero qué sucederá cuando la izquierda recuerde que Estados Unidos estuvo dispuesto a respaldar a un gobierno autoritario latinoamericano porque le convenía económicamente?

Entonces podrá señalar la contradicción entre los valores que una parte de la derecha dice defender y aquello que está dispuesta a tolerar cuando proviene de Trump. Y, en ese punto concreto, tendrá razón.

No analizar cuidadosamente estas decisiones puede salirnos, en el futuro, muy caro.