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¿Democracias o barras bravas?

“Quizá el mayor desafío de las democracias no sea producir gobiernos legítimos. Quizá sea impedir que terminemos viviendo la política como vivimos el fútbol”.

    Ginevra Baffigo
    Por

    Internacionalista

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    Resumen

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    "Keiko, tras imponerse en la segunda vuelta por menos de 50.000 votos, ahora se ve obligada a pedir un gobierno de base ancha. Ganó el partido, pero no la cancha". Foto: Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Keiko, tras imponerse en la segunda vuelta por menos de 50.000 votos, ahora se ve obligada a pedir un gobierno de base ancha. Ganó el partido, pero no la cancha". Foto: Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Anoche un “¡goooool!” atravesó el silencio. Durante un segundo pensé que jugaba Perú. Después recordé que no clasificamos al Mundial. Era un partido cualquiera. Otra selección. Otra camiseta. Pero daba igual. Los vecinos sabían a quién celebrar y a quién silbar.

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