Fotos: Joel Alonzo/GEC
Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Redacción EC
Redacción EC

En el Semáforo de este domingo 18 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero,, fortaleciendo la fiscalización del tránsito mediante evidencia documentada a la Sutrán. Segundo, , muy por debajo del 2,8% esperado. Finalmente,, revelando irresponsabilidad de los partidos políticos en la capacitación y fiscalización de postulantes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Denuncias ciudadanas para una mejor educación vial

Por tercer año consecutivo, la iniciativa #NoTePases de El Comercio permite que los lectores reporten casos de invasiones a la vía auxiliar de la Panamericana Sur mediante videos enviados por WhatsApp. Esta colaboración fortalece la fiscalización del tránsito al proveer evidencia documentada a la Sutrán para que sancione las infracciones, aunque idealmente la autoridad debería garantizar esto, sin depender de denuncias ciudadanas.

🟡Se desacelera el crecimiento

La economía peruana evidenció una clara desaceleración en noviembre, cuando creció apenas 1,53%, la segunda tasa más baja del año. Este avance quedó muy por debajo de las expectativas de analistas que estimaban un 2,8%. La contracción fue impulsada por caídas en sectores claves: minería e hidrocarburos (-6,47%) por menor producción cuprífera, pesca (-17,85%) y agropecuario (-0,96%). Solo construcción ( 9,83%) y comercio ( 4,17%) compensaron parcialmente esta cifra.

🔴Improcedencias por montones

Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes, lo que evidencia la precariedad de los partidos políticos. Esta cifra revela en algunos casos irresponsabilidad institucional: presentaciones fuera de plazo, licencias no tramitadas y listas incompletas. Los JEE detectan errores formales que los partidos debieron prever, como la falta de renuncias o documentación inconsistente. Esta situación es responsabilidad de los partidos políticos que no capacitan ni fiscalizan a sus postulantes.

