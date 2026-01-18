En el Semáforo de este domingo 18 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la iniciativa #NoTePases de El Comercio permite reportar invasiones a la vía auxiliar de la Panamericana Sur, fortaleciendo la fiscalización del tránsito mediante evidencia documentada a la Sutrán. Segundo, se desacelera el crecimiento: la economía peruana creció apenas 1,53% en noviembre, muy por debajo del 2,8% esperado. Finalmente, más de 340 candidaturas al Senado fueron declaradas improcedentes, revelando irresponsabilidad de los partidos políticos en la capacitación y fiscalización de postulantes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Denuncias ciudadanas para una mejor educación vial

Por tercer año consecutivo, la iniciativa #NoTePases de El Comercio permite que los lectores reporten casos de invasiones a la vía auxiliar de la Panamericana Sur mediante videos enviados por WhatsApp. Esta colaboración fortalece la fiscalización del tránsito al proveer evidencia documentada a la Sutrán para que sancione las infracciones, aunque idealmente la autoridad debería garantizar esto, sin depender de denuncias ciudadanas.

🟡Se desacelera el crecimiento

La economía peruana evidenció una clara desaceleración en noviembre, cuando creció apenas 1,53%, la segunda tasa más baja del año. Este avance quedó muy por debajo de las expectativas de analistas que estimaban un 2,8%. La contracción fue impulsada por caídas en sectores claves: minería e hidrocarburos (-6,47%) por menor producción cuprífera, pesca (-17,85%) y agropecuario (-0,96%). Solo construcción ( 9,83%) y comercio ( 4,17%) compensaron parcialmente esta cifra.

🔴Improcedencias por montones

Más de 340 candidaturas al Senado han sido declaradas improcedentes, lo que evidencia la precariedad de los partidos políticos. Esta cifra revela en algunos casos irresponsabilidad institucional: presentaciones fuera de plazo, licencias no tramitadas y listas incompletas. Los JEE detectan errores formales que los partidos debieron prever, como la falta de renuncias o documentación inconsistente. Esta situación es responsabilidad de los partidos políticos que no capacitan ni fiscalizan a sus postulantes.