Una conversación reciente con un colega sobre el deporte nacional me dejó una frase que me hizo pensar, aún más, en una idea que vengo sosteniendo hace ya un tiempo: “estoy harto de escribir sobre derrotas y más derrotas” (refiriéndose al fútbol). A pesar de las cortas y efímeras alegrías que el deporte rey nos ha dado en los últimos años, no podemos negar que, históricamente, ha atravesado una racha de inconsistencia. Aun con ello, sigue siendo el más aclamado y demandado por la fanaticada a nivel nacional, sigue arrastrando pasiones y “la fe se mantiene intacta”, mientras seguimos esperando que se repita el sueño idílico –aunque quizás imposible en el corto plazo– en el que hace cinco años estuvimos atrapados. Mientras todo esto ocurre, por otros lados, estamos sumando importantes victorias que no generan el ruido que merecen. En el país hay una falta tremenda de apoyo deportivo, venga de donde venga y empezando por nosotros mismos.

Hace unos meses publiqué en este espacio una columna relacionada a la importancia de visibilizar el deporte femenino y las tremendas brechas salariales que existen. Continuando esa idea y a propósito de los últimos eventos deportivos en los que hemos tenido participación, resalto lo importante que es comenzar a alentar a las otras selecciones, femeninas y masculinas y a las competencias individuales. Hacia el 2020, eran 37 los deportes –y 10 paradeportes– aprobados oficialmente por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), de los que 18 se encuentran en primera fase con aproximadamente 400 deportistas practicándolos y representándonos. Si les diera la lista ¿cuántos de ellos conoceríamos o estaríamos dispuestos a alentar? Me gusta imaginar cómo podríamos estar si la histeria colectiva que vemos frecuentemente en el Estadio Nacional se trasladara a otras disciplinas que nos regalan los mismos y hasta mejores resultados.

Esta semana se dieron inicio a los Juegos Panamericanos 2023 con sede en Santiago (Chile). Hasta ayer por la tarde, nuestro país ha obtenido once medallas, ubicándose en la posición #8 del medallero total de los 41 países competidores. Hugo del Castillo (taekwondo), David Bardalez (levantamiento de pesas), Cristian Morales (tiro deportivo), Cristhian Pacheco –que además obtuvo la primera presea de oro– (maratón), Luis Ostos (maratón), Gladys Tejeda (maratón), Daniela Borda (tiro deportivo), Angelo Caro (skate) y Nicolás Pacheco (tiro deportivo) fueron los encargados de inaugurar la lista de triunfos peruanos, a la que pronto se sumaron Inés Castillo y José Guevara en la modalidad de dobles mixtos en bádminton y Hugo Ruiz en ciclismo, pero aún quedan varios días de competencia que prometen regalarnos más sorpresas.

Como ellos, otras importantes figuras deportivas nos devuelven día a día la ilusión y las ganas de celebrar. Diego Elías es el #2 del PSA en el squash, Juan Pablo Varillas en el top 100 del ATP en tenis, Kimberly García liderando el ranking mundial de marcha atlética, y Pilar Jáuregui en la cima del parabádminton. ¡Y la lista sigue!

De nosotros depende que estos y cientos de otros nombres más sigan sonando y creciendo para que las marcas comiencen a apostar por sus talentos, que siguen esperando un golpe de suerte. De nosotros depende que se llenen los estadios y las canchas cuando compitamos de locales, que prendamos los televisores cuando toque alentar desde el otro lado del mundo, que nuestros pechos se inflen de orgullo cuando los colores del Perú se muestren en lo más alto del podio. Comencemos a gritar fuerte para que todos vean que venimos con fuerza. Comencemos a mirar hacia otros lados.