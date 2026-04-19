En el Semáforo de este domingo 19 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la captura de Los Despiadados II prueba que coordinar fiscalía y PNP frena las mafias de transporte, aunque exige acciones sostenidas. Segundo, la beca en el MIT de Renato Gaitán demuestra que el esfuerzo supera barreras sociales. Finalmente, el salvataje a Petro-Perú preocupa y requiere reformas y control estricto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Cae banda criminal que extorsionaba a transportistas

La desarticulación de Los Despiadados II confirma que, cuando la fiscalía y la PNP actúan de manera coordinada, el Estado sí puede golpear con eficacia a las mafias que asfixian al transporte. La captura, producto de un operativo que permitió localizar y detener a sus integrantes, representa un avance, aunque todavía insuficiente. El mensaje es claro: se necesitan persistencia, inteligencia y presencia sostenida para que este golpe no sea solo una victoria momentánea.

🟢Un ejemplo por seguir

El inspirador caso del joven de Villa El Salvador que desarmaba sus juguetes por curiosidad, aprendió inglés de forma autodidacta y hoy alcanza una beca completa en el prestigioso MIT nos llena de inmenso orgullo. La historia de Desarticulan banda extorsionista, joven peruano gana beca en el MIT y el Gobierno sostiene respaldo a Petro‑Perú con medidas condicionadas n demuestra que el talento, combinado con esfuerzo incansable y gran disciplina, puede superar cualquier barrera económica o social. Celebramos este extraordinario logro que debe servir como motor para que más jóvenes peruanos persigan sus sueños con absoluta convicción.

🔴Barril sin fondo

Lamentable, aunque revelador, es que el Gobierno confirme un apoyo financiero excepcional para Petro-Perú. Si bien asegurar el abastecimiento de combustibles evita un perjuicio mayor para la ciudadanía y la economía, también reabre una preocupación legítima sobre el uso de recursos públicos en esta empresa estatal. Este respaldo solo tendría sentido si viene acompañado por reformas serias, control estricto y resultados verificables, no como otro salvataje sin cambios de fondo.