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Descubrimiento en Caral, homenaje a Julio Velarde y el proyecto de Kira Alcarraz sobre las multas de tránsito y el sueldo mínimo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 23 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Resumen

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    Julio Velarde en el Ciclo de conferencias que se realizó hace unas semanas en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    Julio Velarde en el Ciclo de conferencias que se realizó hace unas semanas en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este jueves 23 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: investigadores de la zona arqueológica Caral encontraron una compleja estructura vinculada con la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, antigua ciudad pesquera de la civilización Caral. El segundo tema: el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, fue homenajeado por la Embajada del Perú en Estados Unidos por los 20 años que está al frente de la entidad. El tercer tema: la congresista no agrupada Kira Alcarraz presentó un proyecto de ley que busca que las multas a los infractores de tránsito se calcuen sobre la base del salario mínimo y ya no en relación con la UIT.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.