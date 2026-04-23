Descubrimiento en Caral, homenaje a Julio Velarde y el proyecto de Kira Alcarraz sobre las multas de tránsito y el sueldo mínimo

En el Semáforo de este jueves 23 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: investigadores de la zona arqueológica Caral encontraron una compleja estructura vinculada con la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, antigua ciudad pesquera de la civilización Caral. El segundo tema: el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, fue homenajeado por la Embajada del Perú en Estados Unidos por los 20 años que está al frente de la entidad. El tercer tema: la congresista no agrupada Kira Alcarraz presentó un proyecto de ley que busca que las multas a los infractores de tránsito se calcuen sobre la base del salario mínimo y ya no en relación con la UIT.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Descubrimiento en Caral

Investigadores de la zona arqueológica Caral hallaron una compleja estructura ligada a la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, antigua ciudad pesquera de la civilización Caral ubicada en Supe Puerto (Barranca). El descubrimiento evidencia la existencia de un espacio con el fin mencionado y su nexo con el entorno natural. Los investigadores, dirigidos por Ruth Shady, sugieren que los antiguos pobladores observaron el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios climáticos. Que hallazgos así continúen.

🟢 Homenaje a Julio Velarde

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recibió un merecido homenaje de la Embajada del Perú en Estados Unidos por los 20 años que lleva al frente de la institución. El embajador peruano en Washington D.C., Alfredo Ferrero, presidió el evento, que reunió a altos representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Ferrero destacó la trayectoria de Velarde y su papel en la consolidación de la estabilidad macroeconómica del Perú.

🔴 Proyecto de Kira Alcarraz sobre multas de tránsito

El proyecto de ley de la cuestionada congresista Kira Alcarraz (no agrupada), para que las multas a los infractores de tránsito se calculen sobre la base del sueldo mínimo y ya no sobre la base de la unidad impositiva tributaria (UIT), parece más hecho a la medida de la informalidad que de la seguridad vial. En un país con tasas muy altas de siniestralidad, reducir el castigo económico envía un mensaje de impunidad a los conductores (sobre todo los informales), que ya normalizaron el incumplimiento.