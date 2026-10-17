El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

“Desnaturalizar”

“Será la práctica la que vaya definiendo los límites del Senado”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    La izquierda en la Comisión de Constitución pretendió que antes de votar el dictamen de facultades delegadas se discuta y apruebe la definición de los límites del Senado frente a proyectos enviados por la Cámara de Diputados. Eso hubiera llevado a un debate interminable, filosófico –sofístico y bizantino en realidad– sobre qué significa “desnaturalizar”, un concepto indeterminado imposible de precisar en fórmulas objetivas y operacionales. Hubiera sido la de nunca acabar. Entonces podemos pensar que se trató de un pretexto para no aprobar facultades.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.