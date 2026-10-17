La izquierda en la Comisión de Constitución pretendió que antes de votar el dictamen de facultades delegadas se discuta y apruebe la definición de los límites del Senado frente a proyectos enviados por la Cámara de Diputados. Eso hubiera llevado a un debate interminable, filosófico –sofístico y bizantino en realidad– sobre qué significa “desnaturalizar”, un concepto indeterminado imposible de precisar en fórmulas objetivas y operacionales. Hubiera sido la de nunca acabar. Entonces podemos pensar que se trató de un pretexto para no aprobar facultades.

Los límites de lo que pueda aprobar el Senado tienen que irse definiendo con la práctica. En esta ocasión, el constitucionalista Víctor García Toma planteó que sí cabe agregar puntos no considerados en la propuesta de Diputados cuando tienen “conexión material” con la materia legislada y la complementan mejorando su eficacia. Era lo que había sustentado el senador biólogo de Buen Gobierno Jorge Gavidia en una entrevista haciendo una analogía biológica entre un organismo compuesto por partes interdependientes y las facultades, donde la eficacia de una reforma puede depender de otras reformas complementarias, que podrían agregarse. En ese sentido, añadir nuevos puntos no “desnaturaliza” sino que, por el contrario, perfecciona la naturaleza de lo delegado.

Aristóteles distingue una causa final y otra formal para entender la naturaleza de una cosa. En el caso de una ley, la causa final es el objetivo que persigue: la seguridad en este caso. En ese sentido no habría desnaturalización porque los puntos agregados contribuyen al objetivo. Y la causa formal se refiere, en este caso, a los medios institucionales, mecanismos y reglas que se establecen para alcanzar el objetivo. Allí la izquierda argumenta que darles más participación a las Fuerzas Armadas no es constitucional y llevaría a violar los derechos humanos y a criminalizar las protestas. Si ese argumento fuera cierto, habría desnaturalización desde el punto de vista de la causa “formal”.

Pero lo que el gobierno propone es ampliar el concepto de grupos hostiles –contra los que las Fuerzas Armadas pueden actuar– a aquellos que desafían el Estado de derecho, controlan territorios y usan armamento pesado y explosivos, principalmente organizaciones criminales transnacionales. Y plantea un control civil: es el Consejo de Ministros quien aprueba incluir alguna organización dentro de la categoría de grupo hostil. La Constitución, por otro lado, establece que la defensa nacional se desarrolla en los ámbitos externo e interno (art. 163) y que las Fuerzas Armadas “asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución” (art. 165). No habría entonces desnaturalización.

En todo caso, la discusión sobre qué “desnaturaliza” o no puede no acabar nunca. Si Diputados aprueba una ley populista, por ejemplo, ¿puede el Senado corregir sus disposiciones populistas? Precisamente, su función es contener los excesos de Diputados. Pero, si aplicamos el esquema aristotélico de la causa formal –formas o mecanismos populistas para conseguir el objetivo–, concluimos que el populismo forma parte de la naturaleza de la norma. Entonces, el Senado no podría modificarla, lo que es absurdo. Salvo que simplemente la rechace y pase al archivo.

Por eso, será la práctica la que vaya definiendo los límites del Senado.