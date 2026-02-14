Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable

“A expansión de parques solares y parques eólicos en regiones estratégicas del norte y sur del país demuestra que nuestro potencial renovable es enorme”.

    María del Pilar Matto
    Por

    CEO Celaris Energy

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Tres copas al día: un hábito normalizado con consecuencias neurológicas silenciosas
    Columnistas

    Tres copas al día: un hábito normalizado con consecuencias neurológicas silenciosas

    Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable
    Columnistas

    Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable

    El Perú entre dos imperios
    Columnistas

    El Perú entre dos imperios

    Voto digital en el Perú: ¿ilusión o realidad?
    Voz Universitaria

    Voto digital en el Perú: ¿ilusión o realidad?