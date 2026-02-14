Día Mundial de la Energía: el impulso hacia un futuro 100 % renovable

Hoy, al conmemorar el Día Mundial de la Energía, celebramos el avance tangible hacia una economía baja en carbono, con todos los beneficios que esto conlleva. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo producimos y consumimos energía para nuestro bienestar, el desarrollo de nuestras sociedades y la preservación del planeta.

A nivel global, los indicadores muestran que estamos en una etapa decisiva. En 2024 se sumaron 585 GW de nueva capacidad renovable, un récord histórico que representó más del 90 % del total de adiciones energéticas del año, con la energía solar y eólica liderando este amplio crecimiento. Esta tendencia confirma que las energías limpias son el camino hacia la transformación energética mundial.

Además, el mundo ha alcanzado hitos significativos: por primera vez, más del 30 % de la electricidad global proviene de energías renovables, y cada año se superan nuevas metas de implantación de tecnologías limpias. Estas cifras nos muestran que el rumbo es claro: hacia una matriz energética dominada por fuentes renovables que contribuyan a frenar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y garantizar seguridad energética para las futuras generaciones.

En este contexto, el Perú está comprometido con su propia transición energética. Nuestro país ha logrado avances importantes en la incorporación de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, cuya participación ha pasado a ocupar el 9 % de la matriz energética nacional, reflejo de políticas públicas más ambiciosas y un mercado que responde con innovación y entusiasmo.

Aunque la estructura energética peruana sigue apoyándose, en gran medida, en la generación hidroeléctrica y térmica, la expansión de parques solares y parques eólicos en regiones estratégicas del norte y sur del país demuestra que nuestro potencial renovable es enorme. A ello se suman los avances en eficiencia energética y los mecanismos de subastas de energías renovables, que han contribuido a que la energía limpia represente una proporción cada vez mayor de la producción eléctrica nacional. Este progreso fortalece nuestra seguridad energética, impulsa la generación de empleo verde y atrae inversiones que dinamizan las economías locales.

Con este positivo panorama, celebremos este Día Mundial de la Energía como una oportunidad para renovar nuestro compromiso con un Perú y un planeta más sostenible para todos. Sigamos trabajando juntos para que las próximas décadas sean testigo de una verdadera revolución energética, donde las energías renovables se conviertan en el corazón de nuestro desarrollo sostenible.