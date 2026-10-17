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Diego Elías hace historia, Perú lidera en sostenibilidad, y Arequipa espera obras ante El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 17 de octubre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Diego Elías, de 29 años, destacó en el CIB Egyptian Squash Open 2026. (Foto: GEC)
    Diego Elías, de 29 años, destacó en el CIB Egyptian Squash Open 2026. (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este sábado 17 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo de Diego Elías en el squash mundial tras vencer al número uno del mundo. Segundo, el liderazgo internacional que asumirá el Perú en materia de desarrollo sostenible y pesca. Finalmente, las obras inconclusas en Arequipa que mantienen en riesgo a decenas de familias ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

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