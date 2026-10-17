Diego Elías hace historia, Perú lidera en sostenibilidad, y Arequipa espera obras ante El Niño

En el Semáforo de este sábado 17 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo de Diego Elías en el squash mundial tras vencer al número uno del mundo. Segundo, el liderazgo internacional que asumirá el Perú en materia de desarrollo sostenible y pesca. Finalmente, las obras inconclusas en Arequipa que mantienen en riesgo a decenas de familias ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Orgullo peruano: Diego Elías vence al número uno del mundo en smash

El deportista peruano Diego Elías se coronó campeón del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer por 3-2 al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, en una final definida en cinco sets. El triunfo, conseguido en Egipto, demuestra la destreza de un jugador nacional para imponerse ante la élite internacional. Con este resultado, Elías suma el título número 23 de su carrera profesional y reafirma el lugar del Perú en el squash mundial.

🟢El Perú fortalece su liderazgo internacional en sostenibilidad y pesca

El país asumirá, junto con Canadá, la copresidencia del Foro Internacional del Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible durante el período 2027-2028, tras ser elegido en una asamblea realizada en Lima con más de 40 delegaciones. Además de este avance, se suma el convenio entre Produce, Imarpe y la Sociedad Nacional de Pesquería para fortalecer la investigación y el monitoreo de los recursos marinos. Ambos acuerdos refuerzan la cooperación internacional y el uso de evidencia científica para impulsar el desarrollo sostenible.

🔴Obras inconclusas en Arequipa exponen a familias ante El Niño

A pocos meses de la llegada del fenómeno de El Niño, cerca de 40 familias de la urbanización Flora Tristán, en Arequipa, exigen culminar los muros de contención de la torrentera El Chullo. En febrero, el desborde inundó sus viviendas con lodo y obligó a decenas de vecinos a abandonar sus hogares. Aunque las obras comenzaron en agosto, los pobladores denuncian demoras y temen nuevas inundaciones. La falta de prevención oportuna agravaría los daños y pondría vidas en riesgo.