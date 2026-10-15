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Digitalizar la movilidad también significa integrar al mototaxi

“Las plataformas digitales pueden facilitar la conexión entre conductores y pasajeros, aportar mayor información durante el viaje y ayudar a entender dónde y cuándo existe mayor demanda”.

    Daniel Prado
    Por

    Country Manager de Yango Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El futuro del mototaxi no depende de una sola aplicación ni de una sola empresa. Requiere trabajar con las empresas y asociaciones que conocen sus territorios". (Composición: GEC)
    "El futuro del mototaxi no depende de una sola aplicación ni de una sola empresa. Requiere trabajar con las empresas y asociaciones que conocen sus territorios". (Composición: GEC)

    En el Perú, hablar del futuro de la movilidad sin hablar del mototaxi sería dejar por fuera una parte fundamental de cómo se mueven millones de personas. Solo en 2025 se vendieron 129.395 trimotos nuevas, 26.6% más que el año anterior, según cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) recogidas por la Asociación Automotriz del Perú. Y en Lima y Callao se realizan alrededor de 1.7 millones de viajes diarios en mototaxis, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la ATU.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.