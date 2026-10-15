Digitalizar la movilidad también significa integrar al mototaxi

En el Perú, hablar del futuro de la movilidad sin hablar del mototaxi sería dejar por fuera una parte fundamental de cómo se mueven millones de personas. Solo en 2025 se vendieron 129.395 trimotos nuevas, 26.6% más que el año anterior, según cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) recogidas por la Asociación Automotriz del Perú. Y en Lima y Callao se realizan alrededor de 1.7 millones de viajes diarios en mototaxis, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la ATU.

No estamos, entonces, frente a un medio de transporte marginal. Estamos frente a una pieza relevante de la movilidad cotidiana que conecta barrios, mercados, avenidas y paraderos, y que cumple un papel especialmente importante en trayectos cortos y como complemento de otros modos de transporte.

El desafío ahora es cómo incorporar ese ecosistema a la transformación digital de las ciudades.

La tecnología puede cumplir un rol clave en este proceso. Las plataformas digitales pueden facilitar la conexión entre conductores y pasajeros, aportar mayor información durante el viaje y ayudar a entender dónde y cuándo existe mayor demanda. Para un conductor, esto puede traducirse en un uso más eficiente de su tiempo. Para un pasajero, en una experiencia más predecible desde el momento en que solicita un viaje.

Pero digitalizar no significa copiar el modelo del taxi, del bus o de cualquier otro medio de transporte. El mototaxi tiene una dinámica propia. En muchas zonas, resuelve el primer o último tramo de un recorrido y llega a lugares donde otros servicios tienen menor presencia. La tecnología que quiera aportar a este sector debe entender esa realidad y adaptarse a ella.

Desde nuestra experiencia trabajando en movilidad basada en tecnología, hemos aprendido algo importante: la transformación funciona mejor cuando integra a quienes ya forman parte del ecosistema.

Por eso, el futuro del mototaxi no depende de una sola aplicación ni de una sola empresa. Requiere trabajar con las empresas y asociaciones que conocen sus territorios, con las municipalidades responsables de regular el servicio, con fabricantes y distribuidores y, por supuesto, con los propios conductores.

También existe una oportunidad enorme alrededor de los datos. Entender dónde se concentra la demanda, en qué horarios aumentan los viajes o cuáles son los recorridos más frecuentes permite comprender mejor cómo se mueve una ciudad. Utilizada responsablemente esa información puede ayudar a operadores, empresas y autoridades a tomar mejores decisiones sobre movilidad.

El objetivo no debería ser reemplazar al mototaxi. El mototaxi ya forma parte de la movilidad peruana. El verdadero desafío es conectarlo con las herramientas, los actores y la información que pueden ayudarlo a evolucionar. Porque la transformación digital de la movilidad no ocurre cuando aparece una aplicación más. Ocurre cuando la tecnología logra integrar y fortalecer un ecosistema, que ya mueve a millones de personas todos los días.