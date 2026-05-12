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Dilemas de la segunda vuelta

“El gran campo de disputa es por los indecisos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    "El dilema de Keiko Fujimori es que necesita conquistar votos en el centro para ganar, pero su voto negativo es muy fuerte en ese ámbito". Composición e ilustración: El Comercio
    "El dilema de Keiko Fujimori es que necesita conquistar votos en el centro para ganar, pero su voto negativo es muy fuerte en ese ámbito". Composición e ilustración: El Comercio

    Los resultados de la primera vuelta evocan los de la elección del 2021, con un resultado muy ajustado entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, con una diferencia de algo más de 44.000 votos. Pero en abril pasado, Keiko Fujimori obtuvo alrededor de un 30% más de votos emitidos que en el 2021, mientras que Sánchez obtuvo aproximadamente un 26% menos de votos que Castillo. Hace cinco años, las encuestas de mayo daban a Castillo una clara ventaja frente a Fujimori, de más de seis puntos según el IEP y de casi cinco según Ipsos; mientras que ahora inician la segunda vuelta empatados, según las mismas encuestadoras (aunque ahora con un porcentaje mayor de indecisos).

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