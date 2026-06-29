El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Dime con quién andarás y te diré cómo gobernarás

“La principal reforma y desafío está en el fujimorismo mismo y su forma de ejercer el poder, generar alianzas y formar equipos”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Antes de soñar con cualquier reforma o proyecto, hay que pedirle a Keiko Fujimori, si realmente quiere hacer bien las cosas, que rompa con su pasado reciente". Foto: Hugo Pérez / GEC
    "Antes de soñar con cualquier reforma o proyecto, hay que pedirle a Keiko Fujimori, si realmente quiere hacer bien las cosas, que rompa con su pasado reciente". Foto: Hugo Pérez / GEC

    Durante más de una década, Keiko Fujimori fue la antagonista, pero a partir de julio le tocará ser la protagonista.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.