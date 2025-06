Cuenta el cuento que a una cangreja, a la que le urgía calor para compensar el desprecio de sus congéneres, unos cocineros avivatos la convencieron de meterse a una tina de agua tibia, para así compensar el que le faltaba. No le dijeron que en realidad era una olla que, de ser necesario y llegado el momento, la cocinaría en agua bullente.

Si en el 2026 no hubiera elecciones y la presidenta por estas fechas tuviera, digamos, 50% de aprobación, el pacto de sobrevivir juntos que marchó tan bien para ellos seguiría igual en este 2025. Pero con más de 90% de desaprobación para ambos convivientes, Dina Boluarte sigue necesitando al Congreso, pero los congresistas ya no a ella. Más aún cuando virtualmente todos aspiran a ser reelegidos y la cercanía política con la susodicha no quema, achicharra.

Están buscando soluciones al “problemita” que puede mandar a casi todos a la buhardilla donde yacen políticamente los exotorongos.

Es por eso que Podemos Perú y Renovación Popular, así como las izquierdas que disfrutaron con igual beneficio el pacto, han pasado ahora a la oposición. Hay además los que creen capturar votos haciendo añicos a la ya golpeada economía nacional por el ya famoso traspaso del 2%. Vamos también por el octavo retiro de las AFP y la CTS solo existe ya en el papel. La cereza de la torta, la que haría chichirimico las finanzas públicas, es que para captar la enorme votación de maestros, jubilados o que lo serán están por subir su pensión de S/800 a S/3.000.

Hay otros bolsones de los que medrar, para empezar favorecer a la minería ilegal de donde saldrá el voto de cientos de miles de personas. También van por lo suyo los que quieren que los identifiquen como los líderes de la amnistía para violadores de derechos humanos y llevarse una tajada de ese millón de personas, vinculadas a la familia militar o policial.

Otro nicho nada despreciable son los colectiveros y los de otras formas de transporte ilegal causantes de los peores accidentes, para los que la ATU, con todas sus limitaciones, es un freno; algunos congresistas están ya en ello.

Cada vez más “padres y madres de la patria” coinciden en que todo eso no va a ser suficiente y la palabra vacancia ronda en casi todas sus conversaciones privadas.

Para justificarlo sobran los argumentos, dados los múltiples escándalos en los que está involucrada la presidenta. Más aún cuando desde el miércoles se suma la carta notarial que le manda el cirujano plástico Mario Cabani para que “se desista de difamarlo”, lo que ha subido la temperatura política bruscamente. Es que la misiva ratifica que no solo mintió al país con su Gabinete como telón de fondo (¿no les da vergüenza tremendo papelón?); y, señalando que para haber firmado un decreto supremo en Palacio, cuando estaba anestesiada en la clínica, habría tenido que contar con el don del “desdoblamiento”.

A estas alturas todos sabemos que hay muchos chefs que quieren que el caldo de cangrejo hierva ya. También que no son pocos quienes piensan que es mejor echarle agua fría para que les sea útil hasta el 28 de julio; fecha, a partir de la cual, se reencontrarían con los que querían sancocharla, y si los demás quieren más bien freírla en la parrilla, ellos contribuirán con el carbón.

Claro, al menos que cambien de opinión en el camino y con ello al menos 87 le digan: “chau, pescado... perdón, cangreja”.

CODA: el voto de confianza al Gabinete Arana no cambia en nada las tensiones sobre el futuro gubernamental, cuyo desenlace debe conocerse después de julio y antes de diciembre.