“No todos los días muere un Sumo Pontífice”, nos recuerda un acomedido ministro de Cultura, a propósito de la negativa congresal de otorgar el permiso para que la presidenta Dina Boluarte viajara al funeral del papa Francisco. En esa línea argumentativa, no todos los días se nos encoge el corazón ante la noticia de que el cuerpo de un poeta peruano, Guillermo Gutiérrez, fue rescatado por sus amigos de la fosa común. Obviamente ante el silencio indolente del ministro Valencia, para quien el viaje de su jefa al Vaticano es un asunto “fundamental”. Ni más ni menos que una verdadera “emergencia” como nos lo recuerda el inefable presidente del Congreso. Sin embargo, lo que para muchos es una inocultable tragedia nacional, ya que la palabra ‘emergencia’ no logra definir lo que nos viene sucediendo, es que el cadáver del fundador del movimiento Kloaka no fuera tratado con la dignidad que se le negó a él en vida. En una sentida reseña sobre sus últimos años, Giancarla di Laura analiza la obra del autor de “Infierno iluminado” (2022). Fue en este texto donde un compatriota emocionalmente quebrado –tanto por su fracaso personal como generacional– lanzó “una botella al mar” llena de poemas “no escritos en versos” sino, tal como el grandísimo César Vallejo muerto de tuberculosis, regados por “lágrimas y en desesperanza”.

A pesar de la vitalidad que milagrosamente nos soporta, somos un país doliente que no merece ser representado en un funeral papal, con el vulgar propósito de atraer inversiones extranjeras. Porque el nombre del Perú funciona como conjuro de una historia milenaria que, afortunadamente, nos sostiene en medio de la demencia de quienes nos gobiernan de espaldas a la realidad. Y en este momento amargo la realidad es la última balacera en el corredor rojo o el calvario del chofer de una combi a quien le dispararon en la cabeza y que, por negarse a pagar un cupo de S/5 diarios, corre el riesgo de quedarse ciego. En un contexto de matanzas diarias, que ocurren en los barrios de quienes precariamente se sostienen, resulta patético que la jefa de un Estado perforado por el hampa aparezca, en modo pataleta, hablando de la mezquindad ajena. Ello cuando la verdadera mezquindad consiste en un ‘weekend’ de figuretismo funerario, pagado con fondos públicos. Personalmente, le sugeriría a Boluarte rezarle unos cuantos rosarios a la Virgen de la Inmaculada, patrona del Papa, luego hacer un par de llamadas. La primera ordenando que Ruth Shady y la ciudad de Caral sean protegidas del crimen organizado y la segunda para averiguar si el chofer de la combi perdió la vista y así tomar las previsiones del caso.

“Para acoger a los hermanos y hermanas vulnerables, debo sentirme vulnerable y acogido como tal por Cristo. Él va siempre delante de nosotros: se hizo vulnerable, hasta la Pasión; acogió nuestra fragilidad para que, gracias a Él, podamos hacer lo mismo”, señaló el papa Francisco con ocasión de la inauguración de un hogar de acogida para aquellos que no pueden seguir el ritmo de una sociedad en franco proceso de deshumanización. Respecto al tema de la vulnerabilidad, priorizada por un jesuita que llevaba el nombre de quien dejó una vida placentera en su Asís natal para abrazar la pobreza, Martha Nusbaum señala que los seres humanos somos vulnerables porque vivimos amenazados por la contingencia.

Existen una serie de capacidades para neutralizar la vulnerabilidad, entre ellas, Nusbaum prioriza: gozar de buena salud, moverse, pensar y utilizar los sentidos libremente, reflexionar de forma crítica, mostrar interés por el resto de las personas, relacionarse de forma sana con la naturaleza, disfrutar del ocio y controlar nuestro universo personal. No es fácil convertirse en una sociedad sin vulnerabilidades, pero teniendo claras las metas, anteriormente señaladas, los gobiernos pueden ir avanzando hacia los objetivos propuestos. Boluarte anda parafraseando, quizá sin saberlo, el eslogan “Hechos no palabras” del general Odría. En esa clave es importante que su administración no solo inaugure edificios, sino que revise las capacidades de los peruanos para lograr una vida digna y feliz. Con el telón de fondo de una balacera permanente, unida a una insoportable soberbia presidencial, no dudo que lo que descubriremos es que reprobamos no solo en vulnerabilidad sino en amor y humanidad.