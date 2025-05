El congresista Jorge Montoya, por ejemplo, señala que el Parlamento debería hacer una excepción y autorizar ahora el viaje. La situación, para él, ha cambiado. “Tenemos un Papa que es peruano”. La situación, sostiene, no se puede comparar.

La situación en el Perú no ha cambiado. Sufrimos la misma inseguridad ciudadana, no se ha capturado a los asesinos de Pataz, y se está muy lejos de resolver el grave problema del crimen organizado vinculado a la minería ilegal.

El gobierno primero suspendió toda actividad minera en ese lugar. Luego, dio marcha atrás y declaró que se exceptuaba a la minería formal.

La minería informal lo es, justamente, porque no tiene registro. ¿Cómo el gobierno podría controlar que solo trabajen los formales? Todo ello revela simplemente incapacidad para enfrentar el problema.

No ha cambiado la situación en el Perú. Una visita protocolar al nuevo Papa no ayudará a resolver ninguna situación. Y no es que el Papa se vaya a ofender porque la presidenta del Perú no lo visita.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también aprobaría un nuevo pedido de viaje. “Pone al Perú en un escenario geopolítico internacional”, ha dicho.

¿Qué quiere decir? ¿Qué la foto de protocolo de la mandataria con el Papa se reproducirá en todos los medios internacionales? ¿Que se mirará al Perú de manera distinta porque su presidenta asistió a la misa del santo padre?

El Perú no estuvo representado al más alto nivel en los funerales del papa Francisco. Sería flagrante el interés político en, ahora sí, enviar a la mandataria, porque el Papa “es peruano”.

La presidenta debió viajar a Roma para la despedida de Francisco, donde estuvieron muchos jefes del Estado. La presidenta debería viajar hoy también para representar al Perú en la misa de entronización del papa León XIV.

Los cambios de criterio en el Congreso revelan inconsistencia, oportunismo y miopía ante las relaciones internacionales.

La situación del Perú no iba a cambiar si Boluarte viajaba en abril. Tampoco cambiará si viaja en mayo. Los problemas tienen que resolverse viaje o no viaje. En eso no contamos con el gobierno ni con el Congreso.