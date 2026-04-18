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Dios quiera

“La promesa de esta elección es que a partir del próximo gobierno se ponga fin al ciclo anárquico e inauguremos una era de estabilidad política”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Si estando dadas todas las condiciones para que pasaran a la segunda vuelta dos opciones de derecha, pueda ocurrir que termine pasando Roberto Sánchez de Juntos por el Perú –la peor de todas las izquierdas porque congrega al gremio magisterial emparentado con Sendero y Antauro Humala–, ello se debe a dos razones: a que el voto por la izquierda radical se concentró en un solo candidato (que absorbió toda la votación de Atencio y de Cerrón) y a un voto de reparación por lo que fue percibido como un golpe contra Castillo ejecutado por los grandes poderes limeños.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.