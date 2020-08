El mundo se ha dividido y cada una de las partes vuela por su lado. Estamos divididos en todo, empezando por autoridades que con frecuencia trabajan sin coordinación: alcaldes, representantes del Gobierno, gobernadores regionales y directores de programas de asistencia social. El Congreso peruano tiene nueve partidos políticos más un pequeño grupo de no alineados. Cada uno de los partidos tiene varias tendencias. En muchos, no hay un líder claro. Hace poco un amigo me preguntó cuáles habían sido las razones por las que se censuró al Gabinete Cateriano. Todas las respuestas y ninguna podrían caber como explicación.

Hoy día figuras aglutinantes como Fernando Belaunde, Víctor Raúl Haya de la Torre o Alfonso Barrantes son impensables en la política peruana. Tampoco Roosevelt o Kennedy o Mandela o Indira Gandhi o Adenauer o de Gaulle son posibles en el mundo. Cada uno de ellos construyó un liderazgo que incluyó grandes movilizaciones sociales alrededor de un proyecto común. Hoy todo parece un conjunto de voces sin concierto. El único orden, artificial, postizo, fragmentado, es el de los mítines virtuales como el que anima esta semana al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Es una relación necesaria, pero fría y distante. Allá, como aquí en las próximas elecciones, se acabaron los gritos, los cantos, las serpentinas, la música, los bailes, los micrófonos, los suspiros, las pancartas y los rostros encendidos. También se acabaron las doctrinas y, acaso, las ideologías.

Pero si se acabó el fervor, puede permanecer acaso la esperanza. Podemos esperar vivir un poco mejor, o al menos sobrevivir. Pero como la política es una forma de religión, la esperanza necesita un rostro. Cualquiera de nosotros busca a alguien en quien creer y –sobre todo– en quien confiar. En estas circunstancias, da ilusión pensar que el ambiente político entre los poderes del Estado no sea una vez más un mosaico de voces dispersas.

En su libro de 1995 “Confianza”, subtitulado “Virtudes sociales y creación de prosperidad”, Francis Fukuyama relaciona el éxito de una sociedad con las bases de su cultura social. La confianza, en ese libro, aparece como un conjunto de valores en los que la sociedad se pone de acuerdo para un proyecto en común. Es lo mismo que ocurre en una familia, aclara Fukuyama. Si hay confianza entre sus miembros podrán hacer planes juntos. Lo mismo puede decirse de una empresa o de una institución de cualquier tipo.

“Le tengo confianza” es una expresión típica entre nosotros; la bendición que alguien recibe para poder establecer relaciones. En una sociedad marcada por engaños y corruptelas hay algunas frases sagradas. “No confío” es otra de nuestras expresiones comunes. Durante muchos años, en los mercados, la institución del “casero” se creó como un antídoto contra la natural desconfianza hacia el vendedor común. Había un casero para las verduras, las carnes y también para la venta de dólares. El “casero” es un cómplice contra la dispersión del mundo, nuestro escudero en la lucha por la justicia, si no social, al menos personal. “Casero”, en su origen, tiene que ver con el que administra y cuida la casa. El casero establece lazos de conveniencia y hasta de afecto entre los miembros de un lugar. Buscamos una casa para refugiarnos de la dispersión.

Me pregunto si la pérdida de valores y de ideas, en suma, si la cultura del consumo que supone ganar más para gastar más, ha provocado la ausencia de líderes. En sociedades individualistas y desintegradas, donde se multiplica la desconfianza, parece imposible que surja un líder común que imagine un futuro. Alguno tendrá que aparecer, de preferencia pronto, en esta gran dispersión.