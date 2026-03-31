Disposiciones electorales para los jóvenes, candidatos con denuncias y los colegios que necesitan reemplazo

En el Semáforo de este martes 31 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: nuevas disposiciones para las elecciones y los jóvenes. Segundo, candidatos al gobierno con denuncias. Finalmente, colegios rurales que necesitan reemplazo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢DISPOSICIONES ELECTORALES PARA LOS JÓVENES

El Reniec dispuso que, de forma excepcional, los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones generales 2026 puedan votar usando su DNI de menor de edad. La medida busca evitar que la falta de actualización del documento impida ejercer el derecho al sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones respaldó la decisión al considerar que el requisito del DNI vigente es instrumental. Esta disposición solo se aplicará para los comicios del 12 de abril.

🔴CANDIDATOS CON DENUNCIAS

Un reportaje de “Panorama” reveló que candidatos al Congreso de al menos cinco partidos para las elecciones 2026 registran denuncias por violencia y otros delitos. El programa analizó 193 postulantes en Lima Metropolitana y encontró antecedentes policiales diversos, incluyendo amenazas y faltas contra la seguridad pública. Entre los partidos involucrados figuran Fuerza Popular, Renovación Popular y otros. El informe genera preocupación sobre la idoneidad de los candidatos y evidencia debilidades en los filtros para la selección de postulantes.

🔴COLEGIOS RURALES NECESITAN REEMPLAZO

Luego de dos semanas del inicio del año escolar, 26.905 locales educativos públicos en todo el país, casi la mitad, necesitan ser completamente reemplazados por nuevos establecimientos. El problema es mayor en colegios rurales: nueve de cada 10 centros educativos que requieren una sustitución total están en el ámbito rural, según cifras del Minedu. En total, el 57% de estos colegios necesitan ser reemplazados. Para cerrar esta brecha, el Estado tendría que invertir S/99.000 millones.