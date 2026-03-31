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Disposiciones electorales para los jóvenes, candidatos con denuncias y los colegios que necesitan reemplazo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 31 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Exhortan emitir un voto responsable e informado en las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE Arequipa.
    Exhortan emitir un voto responsable e informado en las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE Arequipa.
    / SYSTEM

    En el Semáforo de este martes 31 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: nuevas disposiciones para las elecciones y los jóvenes. Segundo, candidatos al gobierno con denuncias. Finalmente, colegios rurales que necesitan reemplazo.

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