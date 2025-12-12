En el Semáforo de este jueves 11 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, se estrenó “Fuimos héroes”, el documental de DT El Comercio el 11 de diciembre en cines, rindiendo homenaje a la selección peruana que llegó a la Copa América en 1975. Segundo, el expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido por investigación de presunta corrupción cuando fue ministro de Economía. Finalmente, al menos 16 congresistas que se opusieron a la bicameralidad apelarán a esa reforma para buscar su reelección en 2026 como senadores o diputados.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 “FUIMOS HÉROES”

Ayer, 11 de diciembre, se estrenó “Fuimos héroes”, el primer documental de DT El Comercio, en las salas de cine de Cinemark, Cinépolis y Cineplanet. El documental busca rendir homenaje a la selección de fútbol peruana que llegó al campeonato de la Copa América en 1975: narra las historias de sus protagonistas, aplaude sus méritos y también pretende servir como un puente para que todas las generaciones conozcan la gran hazaña de la selección que nos dio tremenda alegría para el deporte.

🔴OTRO EXPRESIDENTE DETENIDO

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido el miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. “Él [Arce] estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento”, declaró su exministra de la Presidencia María Nela Prada en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a donde llegó para obtener más información sobre la aprehensión del exmandatario.

🔴 BUSCAN VOLVER A SU CURUL

Al menos 16 de los 32 congresistas que se opusieron con sus votos a la instalación de la bicameralidad en el Congreso y al retorno de la reelección parlamentaria apelarán a esa misma reforma para buscar su reelección en el 2026 como senadores o diputados. Además, entre el resto de legisladores que estuvieron en contra de la reelección hay quienes están dispuestos a postular si son invitados por alguno de los partidos en contienda o están próximos a anunciar oficialmente su intento para reelegirse. El objetivo en común, al margen de sus posiciones previas, es mantener la curul.