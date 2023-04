Hoy presentamos la cuarta edición del programa Cara y Sello, donde conversamos sobre la situación que atraviesa el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos acompañan Francisco Belaunde, internacionalista, y Gisella López, periodista de El Comercio.

Ambos entrevistados coinciden en que, actualmente, es muy difícil que Donald Trump termine encarcelado. Francisco señala que, después de las elecciones del año pasado, el expresidente no terminó muy bien parado; sin embargo, esta situación le da fortaleza. Hay mucha polarización en EE.UU y eso puede causar problemas. Por ejemplo, está el debate de la píldora “abortiva”, tema que puede traerle muchos problemas a los republicanos. No obstante, podrían utilizar el apoyo de jóvenes. Ahora lo que se le suma, es que hay una decisión de un juez que lo ha puesto en la palestra.

Ante ello, Gisella señala que Trump es un político que maneja muy bien las expectativas, hace un manejo de la situación muy complejo. Menciona que es un personaje que siempre saca ventaja; por ejemplo, durante su campaña presidencial, decía cosas inadmisibles en cualquier otro candidato, pero viniendo de él sacaba una ventaja considerable. Destaca su costumbre de soltar cifras y hechos que no tienen susteno, pero sus seguidores lo creen. Con él nunca se sabe.

Respecto al panorama político actual en los Estados Unidos, Belaunde menciona que Biden todavía no hace el anuncio si se presenta a las siguientes elecciones. De no ser así, se necesitaría otro demócrata que quiera enfrentarse a Trump, y esto es muy complicado. No hay ningún político Demócrata que pueda sustituir a Biden hoy en día. Además, el tema complejo de Biden es su edad, pero si no hay nadie más, toca apoyarlo.

Sumado a ello, López menciona que lo usual es que se espere que sea el actual presidente el que se presente a la siguiente elección. Entonces el Partido Demócrata tendría que apostar por Biden, pero la edad es un tema que pesa.