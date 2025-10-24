En el Semáforo de este jueves 23 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Trump y Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur durante la cumbre APEC para negociar un acuerdo comercial que reduciría incertidumbre en mercados globales y reactivaría flujos comerciales bilaterales valorados en US$660.000 millones. Segundo, el alcalde Renzo Reggiardo denunció que diez sujetos armados intentaron extorsionar a operarios municipales durante labores de limpieza en ríos limeños, evidenciando que la extorsión alcanza niveles insostenibles y exigiendo respuesta contundente del Gobierno. Finalmente, el Ministerio del Interior solo ejecutó 19,9% de los S/939 millones asignados para proyectos en el 2025, dejando S/752 millones sin usar mientras la delincuencia crece, por lo que el Gobierno debe priorizar la ejecución presupuestal.

🟢 REUNIÓN PARA CALMAR TENSIONES

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur, durante la cumbre APEC. Este primer encuentro presencial desde el 2019 busca negociar un acuerdo comercial tras meses de escalada arancelaria entre ambas potencias. La reunión genera expectativas: un entendimiento reduciría incertidumbre en mercados globales, reactivaría flujos comerciales bilaterales valorados en US$660.000 millones y beneficiaría cadenas de suministro mundiales.

🔴 NI LA MUNICIPALIDAD DE LIMA SE SALVA

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que diez sujetos armados intentaron extorsionar a operarios municipales durante labores de limpieza en los ríos Rímac, Chillón y Lurín. Este hecho evidencia que la extorsión alcanza niveles insostenibles: ni las instituciones públicas que ejecutan trabajos preventivos están a salvo. El Gobierno debe responder con acciones contundentes e inmediatas, fortaleciendo la presencia policial y garantizando protección efectiva a quienes sirven a la ciudad.

🔴 PÉSIMA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Un informe de ECData reveló que el Ministerio del Interior solo ejecutó 19,9% de los S/939 millones asignados para proyectos en el 2025, dejando S/752 millones sin usar. Esta cifra explica en parte por qué no se logra contener la ola de inseguridad. Resulta inadmisible que mientras la delincuencia crece, recursos destinados a combatirla permanezcan intactos. El Gobierno debe priorizar la ejecución presupuestal para dotar a las fuerzas del orden de herramientas necesarias para proteger a la población.