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¿Dónde está el evasor?

“Perseguimos exoneraciones no porque sean el mayor problema, sino porque son las más visibles, y las más fáciles de vestir de cruzada moral contra el privilegio”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Klever Espinoza
    Por

    Socio de KERZ y vocero de Saca Tu Cuenta

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El evasor, describió Cuba, es más bien una empresa mediana que compra facturas falsas, un servicio que hoy se ofrece hasta por TikTok". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El evasor, describió Cuba, es más bien una empresa mediana que compra facturas falsas, un servicio que hoy se ofrece hasta por TikTok". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hay un juego infantil –“¿Dónde está Wally?”– en el que un personaje de gorro rojo se esconde en una multitud abigarrada, y el lector pasa páginas enteras buscándolo entre cientos de rostros parecidos. La discusión sobre evasores se le parece bastante. Cada año, cuando el ministro de Economía sustenta el presupuesto ante el Congreso, alguien pregunta dónde está el dinero que falta. Y cada año lo buscamos donde hay más luz, no donde en verdad se esconde.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.