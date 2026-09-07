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Dos enfoques al límite

“A más presión por las facultades legislativas, más eficiencia le van a pedir al Ejecutivo”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Resumen

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    "En la Municipalidad de Lima prefieren (¿voluntarismo o campaña electoral?) hablar menos y hacer más, sin facultades, moviéndose en el límite, aun cuando levanten las más encendidas críticas y acusaciones". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En la Municipalidad de Lima prefieren (¿voluntarismo o campaña electoral?) hablar menos y hacer más, sin facultades, moviéndose en el límite, aun cuando levanten las más encendidas críticas y acusaciones". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Mientras el gobierno, con todas las atribuciones, recursos y presupuesto, dice que necesita las facultades legislativas para luchar contra la delincuencia, el alcalde de Lima presentó a la Guardia Metropolitana de Emape, que utilizará armas de fuego y que, dicen, va a proteger a los trabajadores y las obras de infraestructura ejecutadas por la municipalidad.

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