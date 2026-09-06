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Dos naciones, un solo camino

“Si la Argentina hoy mira al Perú para recuperar el rumbo de la libertad, nosotros debemos mirar nuestra propia historia para recordar que el progreso es posible”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Esta semana se llevó a cabo en Buenos Aires el evento “Vientos de cambio”, una cumbre internacional que reunió a académicos, empresarios, líderes políticos y líderes de la sociedad civil comprometidos con la libertad en América Latina y Norteamérica, y con darle un nuevo impulso que traiga progreso a la región.

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