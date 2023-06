Defensor, ¿de quién?

(18/5/2023)

El nuevo titular de la Defensoría del Pueblo no exhibe los pergaminos mínimos para ocupar un cargo tan importante y sí, por el contrario, serios cuestionamientos. Tras una sesión en la que no hubo debate y en la que las dos únicas opciones eran igual de malas, el Congreso escogió, aunque con los votos justos, a Josué Gutiérrez como el nuevo defensor del Pueblo. Además de no tener ninguna experiencia en temas de derechos humanos, justamente lo que más se requiere para ocupar un cargo de esa naturaleza, Gutiérrez ha protagonizado cuestionables episodios, como el de haber sido abogado personal del sentenciado por colusión Vladimir Cerrón o haber viajado, cuando se desempeñaba como congresista de la República, con el polémico hermano del expresidente Ollanta Humala, Alexis, a Rusia.

“Es importante no perder de vista estos antecedentes porque, además, Gutiérrez encabezará, en su condición de defensor del Pueblo, la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.

