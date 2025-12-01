Beca 18 y las universidades públicas

La semana pasada comenté que Beca 18 estaba en riesgo de no continuar para las 20.000 plazas ofrecidas, esta advertencia se concretó tras la aprobación de la Ley del Presupuesto 2026.

Los S/50 millones aprobados solo alcanzarán para unos 2.000 nuevos estudiantes (10%), lo cual contrasta con los 20.115 becarios nuevos del 2025, y con las aproximadas 5.000 becas anuales que se venían dando desde el 2021.

Pero Beca 18 no solo está en riesgo en términos de nuevos becarios. Se ha empezado a instalar la narrativa de que la plata la reciben universidades particulares, mientras que, si la recibieran las públicas, se podría abrir más vacantes en universidades públicas de prestigio (Beca 18 no solo financia la pensión, sino también la manutención de los estudiantes).

Y, claro, cómo no se va a instalar ese relato si el primer ministro declara que (i) hay muy pocas vacantes en las mejores universidades públicas (cita el ejemplo de medicina en San Marcos, donde hubo 55 vacantes para 4.709 postulantes), (ii) Beca 18 es un subsidio dado a algunas universidades particulares que cobran la tarifa más alta, y (iii) los estudiantes que no pueden ingresar a las públicas terminan en las privadas.

Ante todo, Beca 18 no es un subsidio entregado a las universidades, sino uno entregado a los estudiantes, para que ellos elijan dónde estudiar (universidades públicas, privadas, o institutos). Además, las universidades privadas no cobran la escala más alta sino la más baja a estudiantes de Beca 18, porque la Resolución Directoral Ejecutiva 1015-2017-Minedu/VMGI-Pronabec, establece que los costos académicos para becarios “no deben exceder de la escala mínima de las instituciones de educación superior”.

Es verdad que hay pocas vacantes para ingresar a las universidades públicas más reputadas (según el Minedu, por cada 10 postulantes a una universidad pública solo dos ingresan, mientras en las privadas ingresan siete de cada 10). Sin embargo, este problema no se soluciona asignándoles más Becas 18, sino, por ejemplo, creando un fondo concursable para las universidades públicas, financiado con el Impuesto a la Renta de las universidades societarias, que en los últimos dos años han pagado más de S/1.373 millones en impuesto a la renta.

Y hablo de un fondo concursable, porque no es justo ni eficiente que ese dinero se entregue a cualquiera. A un mes de terminarse el año, de los S/1.627 millones destinados a financiar proyectos en 54 universidades públicas, solo se ha ejecutado el 49,4% (y hay varios casos que no llegan al 10%). En cambio, hay universidades como San Marcos que llegan al 74,3%. Por eso, los fondos deben ir dirigidos a quienes mejor capacidad de ejecución de gasto demuestren, en particular en inversiones en infraestructura, equipamiento, etc.

Si se abren más cupos en estas universidades, efectivamente es posible que más becarios postulen a estas universidades. Pero bajo las actuales condiciones de las universidades públicas (mala infraestructura, pobre equipamiento, y huelgas de docentes), la mayoría de becarios no las elige. Por ejemplo, en el 2025, solo 2.034 eligieron una universidad pública versus 15.441 que eligieron una universidad privada y 2.640 que escogieron un instituto.

Incluso, existe un proyecto de ley (13087), que busca imponer que el 50% de becas se destine a universidades públicas y el otro 50% a universidades sin fines de lucro, bajo el mismo criterio esbozado por el primer ministro, y además realizando una discriminación ilegal entre tipos de universidades, que gozan de licenciamiento por la Sunedu.

Nuevamente, para financiar más vacantes en las mejores universidades públicas hay alternativas idóneas para ampliar las oportunidades para los estudiantes, siendo un despropósito reducir Beca 18 al 10% de becarios y asignar cuotas a cualquier universidad pública sin importar su capacidad de gasto.