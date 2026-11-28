En el Semáforo de este sábado 28 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la graduación de doce adultos mayores del Callao que demuestra que nunca es tarde para culminar los estudios. Segundo, las iniciativas legislativas impulsadas por El Comercio para mejorar la seguridad vial y enfrentar las deficiencias del transporte. Finalmente, las lluvias extremas que golpearon Piura y la urgente necesidad de que el Estado atienda a las familias afectadas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El sueño de culminar estudios no tiene edad

Doce adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) Santa Rosa Negreiros (Callao) se graduaron en estudios secundarios. En la promoción Perseverancia sin Límites 2026, destacan Angélica Fuentes, de 84 años, y Edita Ipanaqué, de 63, quienes retomaron su educación tras postergarla por responsabilidades familiares y dificultades económicas. El programa realmente demuestra que al aprendizaje no se le debe temer con el paso de los años. Sin duda estas oportunidades promueven la autonomía y el desarrollo de las personas mayores.

🟢El Comercio impulsa propuestas legales por mejoras en transporte

Este Diario presentó tres iniciativas legislativas para enfrentar deficiencias del transporte, como conductores con licencias vencidas, infracciones sin sanción y semáforos desconectados. Las propuestas, expuestas por el periodista Juan Pablo León durante el encuentro “La Lima que queremos al 2030”, buscan penalizar la conducción sin licencia vigente y facilitar denuncias ciudadanas mediante fotos y videos, entre otros. Así, se intenta mejorar la seguridad vial y hacer más eficiente el tránsito.

🔴Pesadilla en Piura durante la madrugada

La madrugada del viernes dejó a Piura bajo el impacto de lluvias extremas, además de los otros días de terror que ha sufrido la región por las precipitaciones producto de El Niño. En Sullana quedaron viviendas anegadas, negocios afectados y vehículos atrapados o arrastrados por las calles convertidas en canales; El Chira y la ciudad de Piura también resultaron perjudicados. La emergencia exige que el Estado despliegue todos los recursos disponibles para atender a la población afectada y brinde a las familias ayuda inmediata mientras no hayan cesado los aniegos.