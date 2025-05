En el Perú, solemos hablar de pobreza en términos de ingresos. Si una familia supera cierta línea monetaria, entonces oficialmente ha salido de la pobreza. Pero la realidad es mucho más compleja. Hoy, el 29,8% de peruanos vive en condiciones de pobreza multidimensional, una cifra que supera a la pobreza monetaria en 20 de las 24 regiones del país. Esto significa que, aunque algunas personas tengan ingresos mínimos, siguen enfrentando carencias graves en salud, educación y vivienda.

Desde ComexPerú desarrollamos, por quinto año consecutivo, una estimación propia de la pobreza multidimensional, complementaria a la oficial, que incluye variables como el acceso real a servicios de salud, la calidad educativa y las condiciones básicas del hogar. El objetivo es claro: poner sobre la mesa lo que las cifras tradicionales muchas veces ocultan.

Entre el 2010 y el 2024, la pobreza multidimensional se redujo del 63% al 29,8%. Un avance importante, sí, pero que en los últimos años ha perdido fuerza. A nivel regional, las brechas son alarmantes: en Madre de Dios, la pobreza multidimensional triplica a la monetaria; en San Martín, Ica, Apurímac y Ucayali, la diferencia también supera los 15 puntos porcentuales. Estas cifras no son abstractas: reflejan un Estado que no llega, servicios que no funcionan y oportunidades que no existen.

Tener seguro de salud no sirve si no hay médicos. Estar matriculado no basta si no se aprende. Tener agua no alcanza si no es potable. Lamentablemente, en muchas zonas del país eso es lo que enfrentan miles de peruanos todos los días. El Gobierno debe tomarse en serio la lucha contra la pobreza multidimensional.

En esa línea, con el apoyo de Videnza Consultores, desde ComexPerú proponemos avanzar en medidas concretas para mejorar los servicios básicos de salud, como por ejemplo masificar la construcción y operación de hospitales mediante asociaciones público-privadas, y consolidar sistemas de información interoperables, como la historia clínica electrónica.

Pero la salud es solo una parte del problema. También se necesita actuar sobre la educación, y el acceso a servicios esenciales. Desde el sector privado, existen muchas más propuestas y experiencias que pueden contribuir a cerrar brechas en estas otras dimensiones. Lo urgente es generar una agenda de acción común y empezar a ejecutarla.

No se trata solo de reducir una estadística. Se trata de transformar la vida de millones. Sabemos dónde están los problemas. Lo que falta es la decisión firme de enfrentarlos con seriedad, estrategia y sentido de urgencia.