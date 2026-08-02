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El agresor y la doble vara de su bancada

“La doble vara de un grupo que en segunda vuelta intentó maquillarse como progresista y sensible a la dignidad de las víctimas ha quedado expuesta”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La máquina disciplinaria que Juntos por el Perú exhibió contra Robles sufrió un repentino desperfecto". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La máquina disciplinaria que Juntos por el Perú exhibió contra Robles sufrió un repentino desperfecto". Ilustración: Giovanni Tazza

    Fueron rápidos para sancionar a la senadora que no mostró su voto. Pero tibios y condescendientes para tomar posición sobre un caso de violencia familiar que involucra a un diputado de sus filas. Para Juntos por el Perú, ser sospechoso de disidencia es más grave que ser acusado de agredir física y psicológicamente a una mujer. Mientras que a Silvana Robles la suspendieron el mismo día de la elección de la Mesa Directiva, a Julián Pérez Mallqui solo le dedicaron un cumplidor comunicado en el que se comprometen a seguir “de cerca el desarrollo de las investigaciones” y evaluar “la adopción de las medidas que correspondan”.

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