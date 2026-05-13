El aniversario 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) conmemora este año su aniversario 475 de vida institucional. Es una ocasión para celebrar el camino recorrido por la Decana de América, que, a lo largo de casi cinco siglos, ha sido un faro de pensamiento crítico, de producción de conocimiento y de compromiso con el desarrollo nacional.

Fundada el 12 de mayo de 1551, San Marcos es la universidad más antigua de América y mantiene vivo su legado: el de formar –con paciencia y exigencia– generaciones de intelectuales, científicos, políticos y profesionales que, desde su experiencia, contribuyen a construir un país mejor. Una universidad que sostiene una ciudadanía que defiende la democracia y que, al mismo tiempo, nutre una identidad cultural sólida y plural.

Hoy, cuando la educación enfrenta retos y nuevas exigencias, San Marcos reafirma su rol como modelo de excelencia académica, innovación e investigación. Es también un actor clave en la comunidad educativa internacional, porque su calidad no es solo un logro: es una forma de cuidar el futuro. Por ello, a puertas de celebrar estos 475 años, San Marcos está llamada a seguir mirando hacia adelante, con visión, liderazgo y una determinación entrañable: acompañar la transformación del Perú con conocimiento y responsabilidad.

En tiempos en los que la modernización educativa es indispensable, una gestión eficiente y con enfoque estratégico permite adaptarse a los nuevos modelos de enseñanza y fortalecer los campos de investigación. Y, sobre todo, posibilita incorporar con sentido las nuevas tecnologías. Podemos decir con orgullo que San Marcos tiene la experiencia y el capital humano para enfrentar este proceso, especialmente si cuenta con el respaldo del Estado y de la sociedad en su conjunto.

La Decana de América mira al futuro con confianza. Hay miles de jóvenes sanmarquinos dispuestos a ser el motor que el Perú necesita. Y la universidad, como una madre que cuida y potencia, les abre el camino: les ofrece infraestructura adecuada, se preocupa por su bienestar, les crea espacios de participación y les brinda oportunidades para la investigación. San Marcos siempre fue y seguirá siendo el faro de la intelectualidad académica nacional.

A puertas de celebrar su quinto centenario, reafirmamos el trabajo realizado y renovamos nuestro compromiso: sostener el pensamiento crítico y fortalecer el desarrollo del país. Porque San Marcos no es solo una universidad. A lo largo de su historia, ha demostrado ser el crisol de la educación, la ruta más firme de miles de peruanos hacia el progreso, y la esperanza de una comunidad más solidaria y justa.