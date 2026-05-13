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El aniversario 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

“La Decana de América mira al futuro con confianza. Hay miles de jóvenes sanmarquinos dispuestos a ser el motor que el Perú necesita”.

    Jeri Ramón
    Por

    Rectora de la UNMSM

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    La ‘Decana de América’ celebra hoy su 475° aniversario de fundación. Foto: Internet.
    La ‘Decana de América’ celebra hoy su 475° aniversario de fundación. Foto: Internet.

    La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) conmemora este año su aniversario 475 de vida institucional. Es una ocasión para celebrar el camino recorrido por la Decana de América, que, a lo largo de casi cinco siglos, ha sido un faro de pensamiento crítico, de producción de conocimiento y de compromiso con el desarrollo nacional.

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