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El Año Internacional de la Agricultora: el papel clave de las mujeres en el desarrollo rural

“El desafío es ambicioso y exige una acción articulada entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil”.

    Mariana Escobar
    Por

    Representante de la FAO en el Perú

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    La próxima vez que disfrute de una fruta fresca o una ensalada en su mesa, deténgase un segundo a pensar en quién la hizo posible: una de cada dos veces, fue una mujer. En efecto, el informe de la FAO sobre “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios” de 2025 muestra que, en el Perú, las mujeres representan cerca del 50% de la fuerza laboral en sectores clave como la horticultura y la fruticultura. En los últimos años, a diferencia de otras regiones del mundo donde la participación femenina en el agro retrocede, en América Latina y en el Perú está ganando terreno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.