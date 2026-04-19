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El apoyo hispano a Trump sigue cayendo, ¿podrá revertirlo?

“Si siguen justificando las detenciones de inmigrantes legales por parte de ICE, lo más probable es que seguirán perdiendo votos latinos”.

    Andrés Oppenheimer
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    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza

    Tal vez no sea casualidad que el presidente Donald Trump haya visitado Miami tres veces en las últimas seis semanas, y que haya hecho más de seis viajes a su residencia en Palm Beach este año: las nuevas encuestas muestran que los votantes latinos lo están abandonando masivamente a escala nacional, aunque en menor medida en la Florida. Aunque también ha bajado el apoyo a Trump entre los hispanos en Florida –recientemente contribuyeron a la elección de una alcaldesa demócrata en Miami y le quitaron un escaño a los republicanos en la legislatura estatal– la población latina del estado sigue siendo menos crítica de Trump que en otras partes del país. En Miami, a pesar de haber perdido popularidad, Trump todavía puede ir a eventos públicos y cosechar aplausos de pie para proyectar una imagen de popularidad en los medios nacionales.

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