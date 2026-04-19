El apoyo hispano a Trump sigue cayendo, ¿podrá revertirlo?

Tal vez no sea casualidad que el presidente Donald Trump haya visitado Miami tres veces en las últimas seis semanas, y que haya hecho más de seis viajes a su residencia en Palm Beach este año: las nuevas encuestas muestran que los votantes latinos lo están abandonando masivamente a escala nacional, aunque en menor medida en la Florida. Aunque también ha bajado el apoyo a Trump entre los hispanos en Florida –recientemente contribuyeron a la elección de una alcaldesa demócrata en Miami y le quitaron un escaño a los republicanos en la legislatura estatal– la población latina del estado sigue siendo menos crítica de Trump que en otras partes del país. En Miami, a pesar de haber perdido popularidad, Trump todavía puede ir a eventos públicos y cosechar aplausos de pie para proyectar una imagen de popularidad en los medios nacionales.

Una nueva encuesta del Foro de Opinión Pública Latina, realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, revela que el índice de aprobación de Trump entre los hispanos a escala nacional ha caído al 31%. Para ponerlo en perspectiva, Trump ganó las elecciones del 2024 obteniendo entre el 46% y el 48% del voto latino. “Hemos visto una erosión sorprendente del voto latino a favor de Trump en los últimos 14 meses”, me dijo Eduardo Gamarra, quien dirigió la encuesta de 1.054 adultos hispanos. “La principal preocupación de los latinos es la economía, que fue precisamente el tema que llevó a Trump a la victoria en las elecciones del 2024”, me comentó Gamarra.

La tasa de desaprobación de Trump entre los latinos es del 76% en Arizona, el 72% en California y el 71% en Texas. En Florida, su desaprobación entre los hispanos es del 54%. Gamarra me dijo que la encuesta se hizo poco antes de la guerra con Irán. Si se realizara hoy, la desaprobación de Trump probablemente sería mayor por el aumento en los precios de la gasolina, señaló.

Otras encuestas recientes de votantes latinos muestran una tendencia similar. Una encuesta nacional de Somos Votantes revela que solo el 30% de los votantes latinos dicen apoyar a Trump. En cuanto a las elecciones de noviembre, Somos Votantes dijo que Trump constituye una “carga electoral” negativa para muchos candidatos republicanos, y que “sus peores cifras se registran en el ámbito económico”. Melissa Morales, presidenta del grupo, dijo que “nuestros datos demuestran que el aumento del costo de la vida no es solo un tema de debate: es el veredicto”.

Aún así, ni Gamarra ni los directivos de Somos Votantes creen que esta insatisfacción garantizará automáticamente un triunfo demócrata en noviembre. Aunque los datos muestran que los demócratas llevan una ventaja considerable, “también dejan claro que los demócratas no tienen asegurada la victoria”, señaló la encuesta de Somos Votantes. El Partido Demócrata es vulnerable en temas como el despilfarro gubernamental, la delincuencia y la credibilidad fiscal, añadió el estudio.

Sorprendentemente, un 44% de los votantes latinos apoya las deportaciones, a pesar de que el 70% de los encuestados se opone a las tácticas empleadas por la Policía de Inmigración (ICE). En cuanto a la política exterior, las encuestas indican que la máxima prioridad para los latinos es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. “Aproximadamente la mitad de los votantes latinos también expresan su preocupación de que los demócratas prioricen temas desconectados de la realidad económica de las familias”, concluyó el estudio de Somos Votantes.

El mensaje de estas encuestas para los demócratas es claro: si se centran en los temas económicos y se mantienen al margen de temas progresistas de género y cultura –que terminan alejando a muchos votantes religiosos–, tienen buenas posibilidades de ganar el Congreso en noviembre. Y si los demócratas eligen a un candidato moderado para el 2028, podrían ganar la Casa Blanca.

¿Y el mensaje para los republicanos? Si siguen respaldando las falsas afirmaciones de Trump de que la economía marcha de maravilla; no critican los memes en los que el presidente se retrata jocosamente como Jesús; y siguen justificando las detenciones de inmigrantes legales por parte de ICE; lo más probable es que seguirán perdiendo votos latinos, y probablemente las próximas elecciones.