En el Semáforo de este miércoles 31 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la fiscalía confirmó el archivamiento definitivo de la denuncia que el exministro Juan José Santiváñez presentó contra Mónica Delta y otros periodistas de Latina Televisión por un presunto reglaje. El segundo tema: el gobierno de José Jerí ha establecido el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” como una “política de comunicación social de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo”. Por último: desde enero de este año, 52 personas han fallecido por la tos ferina, particularmente niños, pese a que la enfermedad puede prevenirse con vacunas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Archivan denuncia presentada por Santiváñez

La fiscal superior Edith Hernández dispuso el archivo definitivo de la denuncia que Juan José Santiváñez presentó contra periodistas de Latina Televisión por un presunto reglaje a raíz de un reportaje de “Punto final”. En este se exponían reuniones y desplazamientos que el exministro, entonces funcionario del Despacho Presidencial, tenía con ministros y congresistas. Como El Comercio señaló en su editorial del 6 de julio, Santiváñez intentaba amedrentar a la prensa con denuncias absurdas; no lo logró.

🔴 El nuevo eslogan del gobierno de José Jerí

Cada día, los peruanos son víctimas de extorsiones, sicariato e inseguridad ciudadana, entre otros problemas críticos. Pese a ello, el gobierno de José Jerí ha establecido, a través de una resolución ministerial, el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” como una “política de comunicación social de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo”. Algunos ministros han defendido el eslogan. Para el ministro de la Producción, César Quispe, funciona como una “frase motivacional”.

🔴 Aumento de fallecidos por tos ferina

Una gran preocupación en el país es la cantidad de casos de tos ferina. Desde enero, 52 personas han fallecido por la enfermedad, sobre todo niños, pese a que puede prevenirse con vacunas. La cifra es muy superior que la de años anteriores: en el 2024 hubo dos fallecidos y en el 2023, seis. Además, el número de casos en el 2025 representa un aumento de 1.800% respecto del año pasado: pasó de 253 a 4.812. Sin embargo, el ministro de Salud, Luis Quiroz, dijo que no hay una emergencia sanitaria.