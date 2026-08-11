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El auge de los socialistas estadounidenses

“El simple hecho de que los socialistas hayan mostrado cierta viabilidad política [en EE.UU.] es llamativo”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "¿Debe el Partido Demócrata moderarse o seguir moviéndose a la izquierda?". Ilustración: Giovanni Tazza
    "¿Debe el Partido Demócrata moderarse o seguir moviéndose a la izquierda?". Ilustración: Giovanni Tazza

    El socialismo está ganando terreno en la política estadounidense y está arrastrando al Partido Demócrata cada vez más a la izquierda. Los políticos que pertenecen a la agrupación Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y quienes se asocian con ella han gozado de victorias electorales recientes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.