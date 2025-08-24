En el Semáforo de este domingo 24 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el navío escuela peruano BAP Unión es uno de los atractivos del SAIL Ámsterdam 2025, que se realiza hasta hoy en la ciudad de Países Bajos. Segundo, hoy se desarrollará la clásica Media Maratón de Lima, que tendrá a 20.000 participantes. Por último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspendió 21 denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, bajo el argumento de que está cumpliendo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las investigaciones fiscales a los mandatarios.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL BAP UNIÓN, ATRACTIVO EN GRAN FESTIVAL NÁUTICO

El navío escuela peruano BAP Unión, el segundo más grande de su tipo en el mundo, es uno de los atractivos del SAIL Ámsterdam 2025, el enorme festival náutico que se realiza cada cinco años en la ciudad de Países Bajos. La edición de este año del evento, que culmina hoy, también sirve para celebrar los 750 años de la fundación de Ámsterdam. Aparte del buque escuela peruano, en el festival náutico participan más de 10.000 embarcaciones que provienen de 24 países.

🟢LA MEDIA MARATÓN DE LIMA CELEBRA SU EDICIÓN 116

Como ya es una tradición en la capital peruana, hoy desde muy temprano se llevará a cabo una nueva edición, la 116, de la Media Maratón de Lima. Esta carrera, fundada en 1909, es reconocida por World Athletics como la más antigua del mundo en esa distancia ( 21 kilómetros). La KIA Media Maratón de Lima 116 & 10K Powered by Puma, como se denomina esta edición (cuyas inscripciones ya se agotaron), es organizada por Perú Runners y tiene al diario El Comercio como media partner.

🔴SUSPENDEN 21 DENUNCIAS CONTRA DINA BOLUARTE

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspendió 21 denuncias en trámite contra la presidenta Dina Boluarte hasta que finalice su mandato. El grupo tomó la polémica decisión para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó suspender las investigaciones fiscales contra Boluarte hasta el 28 de julio del 2026. No obstante, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que la decisión del TC no afecta su autonomía y que se seguirá investigando a la mandataria.