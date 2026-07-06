El B.A.P Unión en Nueva York, cerrando brechas en la ciencia, y una emergencia en Magdalena

En el Semáforo de este lunes 6 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero el B.A.P Unión en el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Segundo, una iniciativa que busca reducir la brecha de género en la ciencia en Huancavelica. Finalmente, un alarmante incendio en Magdalena.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL B.A.P. UNIÓN EN NUEVA YORK

El B.A.P. Unión representó al Perú en el desfile naval Sail 250, realizado en Nueva York por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. El buque escuela navegó por el río Hudson junto a embarcaciones de diversos países, destacando por su imponente diseño de cuatro mástiles y su tripulación en formación. Su participación reafirmó el papel del navío como embajador itinerante del Perú, promoviendo la cultura, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los vínculos entre naciones.

🟢CORTANDO BRECHAS EN LA CIENCIA

El proyecto STEM+G 2026 busca reducir la brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde la educación primaria en Huancavelica. Impulsado por Food for the Hungry Perú junto con autoridades educativas, promueve que las niñas lideren proyectos de robótica, programación y modelamiento matemático. Además, capacita a docentes, involucra a las familias y ofrece recursos digitales gratuitos para fortalecer el aprendizaje, la innovación y la igualdad de oportunidades en las escuelas públicas.

🔴EMERGENCIA EN MAGDALENA

Un incendio de moderada intensidad se registró en un edificio residencial ubicado en el jirón Ayacucho, en el distrito de Magdalena del Mar. La emergencia movilizó inicialmente ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas y evitar su propagación a inmuebles cercanos. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro y evalúan los daños materiales ocasionados.