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El B.A.P Unión en Nueva York, cerrando brechas en la ciencia, y una emergencia en Magdalena

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 6 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este lunes 6 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero el B.A.P Unión en el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Segundo, una iniciativa que busca reducir la brecha de género en la ciencia en Huancavelica. Finalmente, un alarmante incendio en Magdalena.

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