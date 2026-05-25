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El ‘buen negocio’ para Nieto

“¿Cómo el fiel de la balanza va a tomar partido [por una candidatura] y se va a inclinar hacia alguno de los extremos?”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    "Nieto nunca se iba a tomar una foto con Keiko o Sánchez, ni iba a llamar a votar por uno o por otro. A él, esta situación de polarización le viene muy bien". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Nieto nunca se iba a tomar una foto con Keiko o Sánchez, ni iba a llamar a votar por uno o por otro. A él, esta situación de polarización le viene muy bien". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Jorge Nieto ha hecho lo más fácil y lo que más le conviene: decir que el Partido del Buen Gobierno va a viciar su voto sin llamar abiertamente a sus electores a que lo hagan.

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