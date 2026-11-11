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El cálculo político detrás de la pretendida amnistía

“Se busca poner en la agenda de debate a Castillo, mostrándolo como alguien arbitrariamente detenido y una suerte de ‘víctima del sistema’”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hace unos días, los diputados de Juntos por el Perú han presentado el proyecto de ley 00719/2026-2031-CR, por el que proponen conceder amnistía a las personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos vinculados a las protestas ocurridas desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la eventual ley de amnistía, incluyendo los hechos anteriores al golpe de Estado de Pedro Castillo, del 7 de diciembre de 2022, así como los ocurridos ese día y los posteriores al mismo. Es decir, como indica el propio proyecto, “los actos previos o preparatorios y los actos posteriores” directamente vinculados a ellos.

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