Esta es una columna de seiscientas palabras que bien podría resumir en una sola línea: seguimos perdiendo el partido. Si nosotros somos una versión de bajo presupuesto del Barcelona, el COVID-19 es nuestro Bayern Munich. Martín Vizcarra es el clásico director técnico desconectado de la realidad que sale en la conferencia de prensa a decir que jugamos un buen partido y que salimos a dar el 100%, que es lo importante. “Los resultados se darán en cualquier momento”, concluye ante una sala de periodistas anonadados.

El ego, la vocación política, o una combinación de ambos, parece impedirle al presidente de la República hacer una autocrítica de la labor de su gobierno para enfrentar el COVID-19. En su presentación del jueves, Martín Vizcarra negó el fracaso de la estrategia incluso en frentes tan desastrosos como la comunicación social del Ejecutivo. Por ejemplo, según el mandatario, la campaña “Quédate en casa” funcionó muy bien, hasta que tocó reabrir la economía. Sin embargo, todos, menos el presidente, recordamos con claridad que luego del primer mes de cuarentena un número importante de peruanos dejó de atender al slogan del Gobierno pues requería salir a trabajar para poder comer.

Otro punto vinculado a la comunicación es el desconcertante tono optimista que parece querer imprimir el jefe del Estado. El mensaje de fondo de la conferencia de prensa fue: ahorita llega la vacuna, ya falta poco para ganarle al virus, un poco de paciencia, por favor. Cuando debería haber sido, estamos muy mal, hay que cambiar de estrategia, necesitamos el compromiso de todos los peruanos.

Como ya han anotado muchos expertos, el camino hacia la vacuna aún es incierto. Podría llegar en seis meses, como podría demorarse más. Podría ocurrir también que no llegue en las cantidades que se requiere para proteger al menos a la población vulnerable, pues la presión global por hacerse de ella será inmensa. Así, si bien es correcto que el Gobierno no tire la toalla anticipadamente y tenga una estrategia para tratar de conseguir la mayor cantidad posible de dosis para el Perú, es claramente prematuro anunciar ante la ciudadanía que estamos encaminados en conseguir millones de vacunas.

En el ámbito sanitario, el Gobierno, felizmente, ha decidido tratar de priorizar el uso de pruebas moleculares, hasta ahora desplazadas por las poco útiles pruebas rápidas. Sin embargo, seguimos importando pruebas moleculares porque la prometida prueba del INS aun no llega y la que está desarrollando la Universidad Cayetano Heredia está enredada hace meses en una maraña burocrática y asfixiada por la falta de presupuesto. La falta de inversión en investigación y desarrollo será sin duda uno de los errores más graves que recordará la historia, pues no ocurre por falta de capacidad, sino de voluntad.

Ahora bien, como en todo partido, no hay un único responsable de la debacle. En paralelo a la poca capacidad de gestión del Poder Ejecutivo, el Legislativo se esfuerza en meterle autogoles al país. “Populismo” es la palabra con la que más a menudo se asocia a esta representación parlamentaria. Sin embargo, me atrevería a decir que “mediocridad” le cae mucho mejor. La infame frase: “Soy congresista, pero no sé por lo que voto”, acuñada por el representante de Fuerza Popular Gilbert Alonzo, es un claro reflejo del desgano y la poca seriedad con la que realizan su trabajo. Por supuesto que hay un aprovechamiento político de temas populares que generan amplio consenso en el hemiciclo, pero también hay una dejadez notoria en no querer estudiar los textos, elaborar predictámenes y dictámenes con seriedad, consultar expertos y seguir todo el protocolo que dicta el reglamento del Congreso.