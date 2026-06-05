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El capital natural: una apuesta estratégica para el Perú

“No se trata de contraponer ambiente y crecimiento, sino de reconocer que la gestión sostenible del capital natural es una condición para producir mejor”.

    Alissar Chaker
    Por

    Representante Residente de PNUD

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cuando hablamos de ambiente no hablamos únicamente de bosques, biodiversidad, especies o compromisos internacionales. Hablamos de la calidad del agua que consumimos, de nuestra salud, de la seguridad alimentaria y de los negocios y medios de vida de millones de hogares. Durante mucho tiempo, la agenda ambiental ha sido presentada como un costo o como una restricción al crecimiento. Esa lectura es incompleta: la gestión ambiental incide directamente en la productividad, la competitividad, el acceso a financiamiento, la reducción de la pobreza, la seguridad y el bienestar de la población.

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