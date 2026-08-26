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El castillismo legislativo

“La agenda que pueda impulsar el castillismo resulta peligrosa porque el bloque de izquierda tiene la mayoría de votos en las comisiones que preside”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    La bancada de Juntos por el Perú (JP) ha colocado a diputados vinculados con Pedro Castillo en las presidencias de comisiones claves. Esta movida nos deja un panorama riesgoso: una agenda legislativa de la Cámara Baja dirigida desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente izquierdista.

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