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El chico de las plantas, oleajes anómalos en la costa y la poca respuesta de los gobiernos regionales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 15 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En esta primera etapa del proyecto la apuesta es arborizar. Después, se planea apostar por otro tipo de plantas, como frutales.
    En esta primera etapa del proyecto la apuesta es arborizar. Después, se planea apostar por otro tipo de plantas, como frutales.
    / Julio Reaño / GEC

    En el Semáforo de este sábado 13 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el activista que lidera una iniciativa para más áreas verdes en Lima. Segundo, advertencia de oleajes anómalos en la costa esta semana. Finalmente, la poca respuesta de los gobiernos regionales ante el Fenómeno de El Niño.

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