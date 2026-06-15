El chico de las plantas, oleajes anómalos en la costa y la poca respuesta de los gobiernos regionales

En el Semáforo de este sábado 13 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el activista que lidera una iniciativa para más áreas verdes en Lima. Segundo, advertencia de oleajes anómalos en la costa esta semana. Finalmente, la poca respuesta de los gobiernos regionales ante el Fenómeno de El Niño.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL CHICO DE LAS PLANTAS

Jean Carlos Torres, conocido en redes como “El Chico de las Plantas”, lidera una iniciativa para arborizar los cerros de Lima y reducir la desigualdad en el acceso a áreas verdes. Inspirado por el anime One Piece, moviliza voluntarios, vecinos y especialistas para sembrar árboles y desarrollar proyectos sostenibles con sistemas de riego y participación comunitaria. Nacido en el Callao y formado en marketing, convirtió su pasión por las plantas en un movimiento ambiental que busca demostrar que la sombra y los espacios verdes no deberían ser un privilegio para unos pocos.

🔴OLEAJES ANÓMALOS EN LA COSTA

La Marina de Guerra del Perú informó que el oleaje anómalo continuará afectando el litoral peruano hasta el 17 de junio debido al ingreso de oleajes provenientes del suroeste del Pacífico. Se prevé que el fenómeno mantenga intensidad ligera en el norte, mientras que en las zonas centro y sur aumentará a moderada desde el 15 de junio. Las autoridades recomendaron a pescadores, operadores portuarios y a la población tomar precauciones y seguir las disposiciones de las capitanías de puerto ante posibles restricciones y cierres temporales.

🔴SIN RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Pese a las alertas sobre un posible fenómeno de El Niño Global de gran intensidad que podría extenderse hasta el verano de 2027, las regiones de Tumbes y Piura muestran una baja ejecución de sus presupuestos destinados a prevención de desastres. Según un informe de El Comercio, Tumbes ha ejecutado apenas el 2,7% de los recursos asignados y Piura el 26,7%, lo que genera preocupación por la capacidad de respuesta ante eventuales lluvias intensas, inundaciones y otros impactos asociados al fenómeno climático.